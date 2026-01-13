EN
Экономика

СМИ: работа российских спасателей оказалась под угрозой из-за дефицита вертолетов

2 минуты чтения 13:28

Нехватка вертолетов в авиационных поисково-спасательных службах может повлиять на скорость и эффективность спасательных операций при чрезвычайных происшествиях в стране, пишут «Известия».

По данным издания, почти треть из 111 утвержденных Росавиацией пунктов дежурства спасательных вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-26 в настоящее время не обеспечены техникой. Проблемы зафиксированы, в частности, в Воронеже, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Чите, Казани, Симферополе, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре и других городах.

Поисково-спасательные работы в этих пунктах в основном выполняются за счет контрактов с частными авиакомпаниями, которые предоставляют вертолеты и экипажи для круглосуточного дежурства. Однако, как рассказали журналистам перевозчики, все больше компаний отказываются участвовать в таких контрактах из-за действующих государственных тарифов. По их оценке, предлагаемые расценки значительно ниже себестоимости полетов и не покрывают расходы на обслуживание техники, топливо и оплату труда экипажей.

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
Экономика

В результате в 2025 году торги по госконтрактам на поисково-спасательное обеспечение в ряде регионов неоднократно срывались из-за отсутствия заявок. В отдельных городах аукционы проводились по несколько раз, однако подрядчиков найти так и не удалось даже после повышения начальной стоимости контрактов.

В Росавиации сообщили, что тарифы по организации воздушного движения на 2026 год уже были проиндексированы на 13–28% в зависимости от региона. В ведомстве подчеркнули, что готовы обсуждать условия контрактов и далее, однако ожидают от авиакомпаний подробного обоснования своих расходов. По словам представителей агентства, проблема заключается в том, что не все перевозчики готовы предоставлять такие данные.

Россиянин скопировал Skype и разбогател
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
Экономика

Эксперты предупреждают, что при сохранении текущих условий число пунктов дежурства, не обеспеченных спасательной техникой, продолжит расти. Это, в свою очередь, скажется на скорости реагирования при ЧС, в том числе в труднодоступных и удаленных районах. В таких случаях вертолеты остаются основным средством доставки спасателей, эвакуации пострадавших и оказания экстренной помощи.

Осенью прошлого года в Росавиации заявили о проблемах российских авиакомпаний из-за санкций. Согласно «пессимистичному прогнозу» главы ведомства Дмитрия Ядрова, к 2030 году отечественные перевозчики могут потерять до трети своего авиапарка, включая самолеты и вертолеты.

