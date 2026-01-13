В Европе назвали условие для конца НАТО

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс предупредил, что контроль США над Гренландией, установленный военным путем, будет означать конец НАТО, и заявил, что Евросоюз готов помочь обеспечить безопасность Гренландии, если Дания обратится с такой просьбой. Об этом сообщает Reuters.

«Я согласен с премьер-министром Дании в том, что это будет конец НАТО, но и в глазах людей это будет иметь очень и очень негативные последствия», — заявил ​​Кубилиус на конференции по безопасности в Швеции. По его словам, захват Гренландии «очень глубокое негативное воздействие на население и на трансатлантические отношения».

По мнению еврокомиссара, США не готовятся к военному вторжению, но статья 42.7 Договора о Европейском союзе обязывает государства-члены оказывать Дании помощь в случае военной агрессии.

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно Общество 12 минут чтения

«Во многом это будет зависеть от Дании, от того, как она отреагирует, какова будет ее позиция, но, безусловно, у государств-членов есть обязательство оказывать взаимную помощь, если другое государство-член ЕС сталкивается с военной агрессией», — отметил ​​Кубилиус.

Он также поставил под сомнение целесообразность оккупации Гренландии силой и предупредил, что это окажет влияние на все аспекты отношений между Европой и США и приведет к «довольно болезненным негативным последствиям».

Кроме того, ​​Кубилиус считает, что Европе необходимо наращивать свой военный потенциал независимо от того, может ли она рассчитывать на помощь США, но любой выход США из НАТО будет очень сложным.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна должна контролировать Гренландию, чтобы предотвратить оккупацию этой стратегически важной и богатой полезными ископаемыми арктической территории Россией или Китаем. Трамп утверждает, что одного лишь военного присутствия США там недостаточно. Накануне стало известно, что закон об аннексии острова внесли в Конгресс США.