EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

В Европе назвали условие для конца НАТО

2 минуты чтения 08:42

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс предупредил, что контроль США над Гренландией, установленный военным путем, будет означать конец НАТО, и заявил, что Евросоюз готов помочь обеспечить безопасность Гренландии, если Дания обратится с такой просьбой. Об этом сообщает Reuters.

«Я согласен с премьер-министром Дании в том, что это будет конец НАТО, но и в глазах людей это будет иметь очень и очень негативные последствия», — заявил ​​Кубилиус на конференции по безопасности в Швеции. По его словам, захват Гренландии «очень глубокое негативное воздействие на население и на трансатлантические отношения».

По мнению еврокомиссара, США не готовятся к военному вторжению, но статья 42.7 Договора о Европейском союзе обязывает государства-члены оказывать Дании помощь в случае военной агрессии.

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
Общество12 минут чтения

«Во многом это будет зависеть от Дании, от того, как она отреагирует, какова будет ее позиция, но, безусловно, у государств-членов есть обязательство оказывать взаимную помощь, если другое государство-член ЕС сталкивается с военной агрессией», — отметил ​​Кубилиус.

Он также поставил под сомнение целесообразность оккупации Гренландии силой и предупредил, что это окажет влияние на все аспекты отношений между Европой и США и приведет к «довольно болезненным негативным последствиям».

Кроме того, ​​Кубилиус считает, что Европе необходимо наращивать свой военный потенциал независимо от того, может ли она рассчитывать на помощь США, но любой выход США из НАТО будет очень сложным.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна должна контролировать Гренландию, чтобы предотвратить оккупацию этой стратегически важной и богатой полезными ископаемыми арктической территории Россией или Китаем. Трамп утверждает, что одного лишь военного присутствия США там недостаточно. Накануне стало известно, что закон об аннексии острова внесли в Конгресс США.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января
Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01 8 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом