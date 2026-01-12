Владимир Соловьев предложил начать войну с Арменией и Центральной Азией

Ведущий телеканала «Россия-1» Владимир Соловьев предложил российским властям брать пример с действий США, которые, по его оценке, «наплевали на международное право», когда захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сказал пропагандист в программе «Соловьев. Live».

Соловьев также заявил, что России стоит начать войну против Армении и республик Центральной Азии, распространив таким образом границы «специальной военной операции» и на другие российские зоны влияния.

«Для нас гораздо больнее то, что происходит в Армении, чем то, что происходит в Венесуэле. Потеря Армении – это гигантская проблема. Проблемы в нашей Азии, Центральной Азии – это для нас может быть гигантская проблема. И мы должны очень четко сформулировать наши цели и задачи… Плевать на международное право, на международный порядок. Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО в Украине, то почему, исходя из тех же соображений, мы не можем начать СВО и в других точках нашей зоны влияния?» — сказал Соловьев.

После заявлений пропагандиста в Министерство иностранных дел Армении вызвали посла России Сергея Копыркина. Ему вручили ноту протеста, в которой выражается глубокое возмущение призывом Соловьева о начале так называемой «СВО» против Армении.

Армянский политолог Рубен Меграбян назвал слова Соловьева — стартом пропагандистской кампании против Армении, в которой в июне 2026 года пройдут парламентские выборы.

«Россия знает, что делает. Это был старт пропаганды навстречу выборам. Этот старт был услышан армянской стороной», — отметил Меграбян в разговоре с «Вот так».

