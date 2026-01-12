Российские чиновники провели январские праздники за границей

Бизнес-джеты представителей российской власти обнаружили на Мальдивах, в Турции и в крупнейших городах ОАЭ. Согласно данным сервисов по отслеживанию авиации, в теплые страны на зимние каникулы мог улететь в том числе зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, обратило внимание The Moscow Times.

Так, 6 января 2026 года в Стамбул прилетал бизнес-джет RA-67226, который, как отмечает издание, связывают с Медведевым. Кроме того, в Турции приземлялись самолет RA-89053 первого вице-премьера Дениса Мантурова и борт RA-73637 вице-премьера Юрия Трутнева. Там же оказался и самолет RA-02875 главы Сбербанка Германа Грефа.

В свою очередь, Арабские Эмираты перед Новым годом, 29 декабря, посетил самолет RA-73555 близкого друга и давнего соратника Владимира Путина Аркадия Ротенберга. Через несколько дней в Дубае оказался и джет, который может принадлежать председателю государственной корпорации развития «ВЭБ» Игорю Шувалову.

Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации Общество 9 минут чтения

Другим популярным направлением для отдыха среди российской политической элиты, вероятно, оказались Мальдивы. В столице страны, городе Мале, 9 января приземлился самолет владельца «Р-Фарм» Алексея Репика (RA-73577), которым, как пишет издание, пользовалась Екатерина Тихонова, дочь Путина. Кроме того, с 3 января на островах находился второй борт RA-73539 сенатора Совета Федерации Сулеймана Керимова.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором рассказал о найденном новом дворце Владимира Путина в аннексированном Крыму. Дворцовый комплекс возник на месте бывшего пансионата «Мыс Айя». Его строительство началось еще до аннексии Крыма Россией в 2014 году, но предназначался он бывшему тогда президентом Украины Виктору Януковичу.