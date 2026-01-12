Школьник напал с ножом на учительницу и одноклассника в Киеве

Ученик девятого класса одной из школ в Киеве напал с ножом на учительницу и одноклассника. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По данным ведомства, 14-летний школьник, имя которого не называется, утром 12 января надел на себя маску, каску и черную футболку с надписью «Hitler Kaput». После этого подросток ворвался в класс, и напал с ножом на 39-летнюю классную руководительницу и 14-летнего одноклассника.

По предварительным данным полиции, у несовершеннолетнего пострадавшего диагностированы множественные колотые раны спины и предплечья, а у учительницы — колото-резаные раны рук и живота. Они госпитализированы.

Совершив нападение, школьник закрылся в туалете, где нанес себе ножевые ранения руки и живота. Его также доставили в медицинское учреждение, где оказывают необходимую помощь.

По факту нападения полиция возбудила уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц и заявила о намерении установить мотивы подростка.

«Кроме того, в ходе следственных действий правоохранители обнаружили в телефоне подозреваемого переписку с предположительно враждебными спецслужбами», — добавили в Нацполиции.

По версии источника украинского издания «Страна», нападавшего зовут Никита Соловьев, он родился в Никополе Днепропетровской области. Отец подростка — главный оперуполномоченный в Департаменте стратегических расследований Нацполиции, утверждает издание.

Нападение по версии собеседника «Страны» произошло в школе №233, которая расположена в киевском районе Оболонь. Пострадавшую учительницу, по информации издания, зовут Светлана Олейник, а пострадавшего школьника — Михаил Симчук.