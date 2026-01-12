СМИ: клиенты обвинили центр личностного роста в сектантстве

Клиенты самарского центра личностного роста «Гармония» обвинили организацию в сектантстве. Один из пострадавших рассказал телеграм-каналу Baza, что люди тратили крупные суммы денег и выполняли унизительные задания под видом тренингов личностного роста.

По словам собеседника Baza Олега (имя изменено), он заплатил 100 тысяч рублей за тренинг по развитию лидерских качеств от бизнес-коуча и руководителя центра «Гармония» Эллы Прудниковой. В программе было три этапа и, по словам пострадавшего, напоминала секту: участникам запрещали рассказывать о происходящем в центре и обращаться в полицию.

Первый этап назывался «Базовый». На нем участников заставляли делиться друг с другом сокровенными, интимными тайнами якобы ради сплочения коллектива, рассказал Олег. Позже эти сведения, как утверждается, использовались для давления и вымогательства денег.

Второй этап назывался «Трансформация». Олег сообщил телеграм-каналу, что в рамках него участников заставляли бриться налысо, часами сидеть в позе монаха, царапать слова на кладбищенских надгробиях, ходить в общественных местах в костюме космонавта или обматываться тканью, ползать по полу и представлять себя гусеницей.

11-летний мальчик пропал без следа Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки Криминал 7 минут чтения

На третьем этапе, который называется «Лидерство», участников заставляли мыть зубной щеткой ноги незнакомцам, изображать секс-работниц и задавать случайным прохожим интимные вопросы, рассказал пострадавший.

Параллельно Элла Прудникова, как утверждается, изучала финансовое положение участников курсов и занимала крупные суммы в долг. По словам Олега, сначала глава центра возвращала средства, но три года назад перестала это делать.

У собеседника телеграм-канала Прудникова заняла восемь миллионов рублей, а также оформила на него кредит в размере деавяти миллионов рублей. Олег пытался вернуть деньги, но ему этого не удалось, так как Деньги вернуть не удалось, так как имущество главы центра было оформлено на родственников. Другие участники также пытаются судиться с руководством центра. Предварительный ущерб от деятельности «Гармонии», по версии Baza, может достигать 100 миллионов рублей.

В декабре 2025 года самарская полиция возбудила дело после жалоб пострадавших клиентов «Гармонии», писало «МК». В отношении кого и по какой именно статье — издание не уточнило. Журналисты отметили, что по их данным в полицию обратились как минимум семь человек, а общая сумма ущерба по этим искам составила около 100 тысяч рублей.

Дело возбудили после того, как в ситуацию с центром вмешался губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. К нему обратился супруг одной из участниц тренингов 27-летней Алены — участник войны в Украине по имени Олег.