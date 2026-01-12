EN
Развитие детей связали с количеством проведенного у экранов времени

2 минуты чтения 19:47

Двухлетние дети, которые проводят много времени перед экранами гаджетов и телевизоров, знают меньше слов, чем их сверстники. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на свежие данные, полученные учеными.

Исследование было проведено по заказу правительства Великобритании и стало первым в стране крупным анализом связи между временем, проведенным детьми у экранов, и развитием речи. В работе участвовали ученые из Оксфордского и Кембриджского университетов, а также Университетского колледжа Лондона.

Выяснилось, что средний двухлетний ребенок в Британии ежедневно проводит перед телевизором, планшетом или смартфоном более двух часов, что вдвое превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения. При этом дети, которые проводят у экранов около пяти часов в день, в среднем знают значительно меньше слов, чем их сверстники с экранным временем менее часа.

Авторы исследования определили порог, после которого негативный эффект становится особенно заметным. По их данным, уже после 86 минут в день связь между длительным использованием экранов и сокращением словарного запаса резко усиливается. В ходе тестирования детей проверяли на знание 34 слов. У тех, кто проводил у экранов больше всего времени, словарный запас был примерно на четыре слова меньше.

Кроме того, ученые зафиксировали связь между большим количеством времени у экранов и поведенческими трудностями, пишет издание. Возможные эмоциональные и поведенческие проблемы наблюдались почти у 40% детей с самым высоким экранным временем, тогда как среди детей с ограниченным использованием устройств этот показатель был почти вдвое ниже.

Исследование выявило и социальное неравенство. Так, дети из менее обеспеченных семей проводили перед экранами заметно больше времени, чем их сверстники из семей с более высоким доходом, и реже сталкивались с регулярным чтением со стороны родителей.

В то же время, как пишет The Telegraph, Британия пока не готова пойти по пути Австралии, где в конце прошлого года были введены ограничения на использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Британские власти заявляют, что предпочитают разрабатывать рекомендации для родителей, а не вводить прямые запреты.

