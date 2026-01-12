EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

«Медленные путешествия» стали популярным форматом отдыха

2 минуты чтения 15:19 | Обновлено: 15:22

Путешественники все чаще выбирают неспешные поездки вместо активных туров по крупным городам с насыщенной программой. Такую тенденцию фиксируют международные сервисы бронирования, сообщает CNBC Make it.

Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
Общество9 минут чтения

Растет популярность формата slow travel, или «медленных путешествий». Он предполагает, что туристы проводят больше времени в одном месте и никуда не бегут. Они выбирают небольшие и порой непопулярные города, а торопливому осмотру достопримечательной предпочитают спокойный отдых и созерцание природы.

Например, согласно совместному отчету Expedia, Hotels.com и Vrbo, 84% путешественников заявили, что им интересно останавливаться на фермах или рядом с ними. Аналитики отмечают, что интерес к таким направлениям особенно заметно растет среди представителей поколения Z. Так, за последние два года количество отзывов на американской платформе для аренды жилья Vrbo с упоминанием ферм увеличилось на 300% в годовом выражении.

Эксперты туристической отрасли связывают этот сдвиг с общей усталостью людей от постоянной спешки и попыток «выполнить план» в ущерб своему физическому и психологическому состоянию. По их словам, сегодня большим спросом пользуется восстановительный отдых: минимум перемещений, больше времени на природе и возможность провести отпуск без жесткого графика.

Россиянин скопировал Skype и разбогател
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
Экономика8 минут чтения

Изменение предпочтений заметно и в других сегментах туристического рынка. Так, в отчете международного онлайн-сервиса Expedia о туристических трендах говорится, что 91% путешественников заинтересованы в поездках, ориентированных на чтение и спокойное совместное времяпрепровождение. В связи с этим выросла популярность групповых читательских ретритов. Количество упоминаний чтения и книг в отзывах гостей на Vrbo за год увеличилось на 285%. А на платформе Pinterest заметно увеличилось число запросов, связанных с книжными ретритами и поездками книжных клубов.

По оценкам участников рынка, такие форматы отдыха часто оказываются более доступными, чем традиционные курорты или поездки в крупные туристические центры. Неспешные путешествия, как правило, предполагают проживание в одном месте и отказ от затрат на постоянные переезды и экскурсии, что делает их привлекательными для небольших групп и компаний друзей.

Аналитики отмечают, что интерес к slow travel формируется не как краткосрочная мода, а как устойчивый сдвиг в потребительском поведении.

Ранее СМИ писали о том, что зумеры устали от постоянной городской суеты и нашли необычный выход — они проводят свои отпуска в монастырях.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января
Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01 8 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ: у Кадырова отказали почки
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ: у Кадырова отказали почки
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом