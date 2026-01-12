«Медленные путешествия» стали популярным форматом отдыха

Путешественники все чаще выбирают неспешные поездки вместо активных туров по крупным городам с насыщенной программой. Такую тенденцию фиксируют международные сервисы бронирования, сообщает CNBC Make it.

Растет популярность формата slow travel, или «медленных путешествий». Он предполагает, что туристы проводят больше времени в одном месте и никуда не бегут. Они выбирают небольшие и порой непопулярные города, а торопливому осмотру достопримечательной предпочитают спокойный отдых и созерцание природы.

Например, согласно совместному отчету Expedia, Hotels.com и Vrbo, 84% путешественников заявили, что им интересно останавливаться на фермах или рядом с ними. Аналитики отмечают, что интерес к таким направлениям особенно заметно растет среди представителей поколения Z. Так, за последние два года количество отзывов на американской платформе для аренды жилья Vrbo с упоминанием ферм увеличилось на 300% в годовом выражении.

Эксперты туристической отрасли связывают этот сдвиг с общей усталостью людей от постоянной спешки и попыток «выполнить план» в ущерб своему физическому и психологическому состоянию. По их словам, сегодня большим спросом пользуется восстановительный отдых: минимум перемещений, больше времени на природе и возможность провести отпуск без жесткого графика.

Изменение предпочтений заметно и в других сегментах туристического рынка. Так, в отчете международного онлайн-сервиса Expedia о туристических трендах говорится, что 91% путешественников заинтересованы в поездках, ориентированных на чтение и спокойное совместное времяпрепровождение. В связи с этим выросла популярность групповых читательских ретритов. Количество упоминаний чтения и книг в отзывах гостей на Vrbo за год увеличилось на 285%. А на платформе Pinterest заметно увеличилось число запросов, связанных с книжными ретритами и поездками книжных клубов.

По оценкам участников рынка, такие форматы отдыха часто оказываются более доступными, чем традиционные курорты или поездки в крупные туристические центры. Неспешные путешествия, как правило, предполагают проживание в одном месте и отказ от затрат на постоянные переезды и экскурсии, что делает их привлекательными для небольших групп и компаний друзей.

Аналитики отмечают, что интерес к slow travel формируется не как краткосрочная мода, а как устойчивый сдвиг в потребительском поведении.

Ранее СМИ писали о том, что зумеры устали от постоянной городской суеты и нашли необычный выход — они проводят свои отпуска в монастырях.