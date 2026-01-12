EN
Аналитики спрогнозировали ослабление рубля

2 минуты чтения 14:58 | Обновлено: 15:13

В 2026 году рубль, вероятно, перейдет к умеренному ослаблению после неожиданно сильного укрепления в 2025-м. Среднегодовой курс доллара может составить около 88,5 рубля. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные «Ведомостями».

В консенсус-прогнозе приняли участие 20 экономистов. Их оценки варьируются в диапазоне от 80 до 95,5 рубля за доллар, однако большинство сходится во мнении, что в течение года рубль ослабнет примерно на 6%. Резкой девальвации аналитики при этом не ожидают. Прогноз предполагает плавное движение курса, особенно во второй половине года.

Ключевым фактором разворота курса эксперты называют снижение ключевой ставки. По их ожиданиям, Центробанк продолжит осторожное смягчение денежно-кредитной политики, и к концу 2026 года ставка может опуститься до 13%, а в среднем за год составить 13–15%. Это снизит привлекательность рублевых активов, уменьшит стимулы для экспортеров оперативно продавать валютную выручку и поддержит восстановление импорта.

Дополнительное давление на курс, по мнению части экспертов, окажет снижение цен на нефть. В 2026 году стоимость российской нефти Urals может опуститься до 50–55 долларов за баррель, что приведет к сокращению валютных поступлений. Одновременно ожидаемое оживление внутреннего спроса усилит потребность импортеров в иностранной валюте.

Еще одним фактором станет сокращение продаж валюты со стороны государства, полагают опрошенные изданием эксперты. Так, объем валютных операций государства, связанных с инвестициями из ФНБ, будет почти вдвое ниже, чем годом ранее. В результате совокупное предложение валюты со стороны экспортеров и регуляторов, по оценкам аналитиков, может снизиться примерно на 10%.

По словам аналитиков, в начале года рубль может оставаться относительно крепким, в диапазоне 78–82 рубля за доллар. А ближе к лету и осени начнется постепенное ослабление. Вместе с тем главным источником неопределенности остается геополитическая ситуация. В случае улучшения внешних условий курс может удерживаться вблизи 85–88 рублей, а при усилении санкционного давления он вполне может приблизиться к 95–100 рублям.

При этом для федерального бюджета умеренно слабый рубль выглядит скорее благоприятным. Бюджет на 2026 год сверстан исходя из курса около 92 рублей за доллар, и постепенное ослабление национальной валюты может поддержать доходы казны и сдержать дефицит.

