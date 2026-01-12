Доля доллара в мировых резервах оказалась рекордно низкой

Информационный бюллетень The Kobeissi Letter опубликовал данные, согласно которым доля доллара в мировых резервах упала до рекордных 40%. При этом доля золота напротив выросла, отметили аналитики.

По их данным, за последние 10 лет доля доллара в мировых резервах снизилась на 18 процентных пунктов. За тот же период доля золота выросла на 12 пунктов, до 28%, что является самым высоким показателем с начала 1990-х годов. Так, сейчас доля золота в мировых резервах превышает долю евро, иены и фунта вместе взятых.

«Это происходит на фоне того, что центральные банки продолжают диверсифицировать свои активы, отказываясь от доллара США, и быстро накапливают золото в своих хранилищах», — пишут аналитики. Они добавили, что такая тенденция привела к росту цен на золото на 65% за прошлый год. Это самый большой годовой прирост с 1979 года. В то же время индекс доллара упал на 9,4%, показав худший результат за восемь лет.

О том, что доллар может потерять статус основной резервной валюты, сообщалось еще весной прошлого года. Тогда глава Банка Испании Хосе Луис Эскрива заявил, что Евросоюз сталкивается с «самыми негативными сценариями» из-за политики президента США Дональда Трампа, имея в виду торговые пошлины. По его мнению, заменить доллар в роли резервной валюты мог бы евро, который Эскрива назвал более стабильным благодаря «разумной экономической политике и верховенству закона» в ЕС.

Осенью прошлого года стало известно, что развивающиеся страны все больше стали вычислять свой национальный долг не в долларах, а в других валютах, в частности, в китайском юане и швейцарском франке. Это произошло из-за слишком высоких ставок, которые установила Федеральная резервная система (ФРС) США.