EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Доля доллара в мировых резервах оказалась рекордно низкой

2 минуты чтения 12:07 | Обновлено: 12:16

Информационный бюллетень The Kobeissi Letter опубликовал данные, согласно которым доля доллара в мировых резервах упала до рекордных 40%. При этом доля золота напротив выросла, отметили аналитики.

По их данным, за последние 10 лет доля доллара в мировых резервах снизилась на 18 процентных пунктов. За тот же период доля золота выросла на 12 пунктов, до 28%, что является самым высоким показателем с начала 1990-х годов. Так, сейчас доля золота в мировых резервах превышает долю евро, иены и фунта вместе взятых.

«Это происходит на фоне того, что центральные банки продолжают диверсифицировать свои активы, отказываясь от доллара США, и быстро накапливают золото в своих хранилищах», — пишут аналитики. Они добавили, что такая тенденция привела к росту цен на золото на 65% за прошлый год. Это самый большой годовой прирост с 1979 года. В то же время индекс доллара упал на 9,4%, показав худший результат за восемь лет.

Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
Общество9 минут чтения

О том, что доллар может потерять статус основной резервной валюты, сообщалось еще весной прошлого года. Тогда глава Банка Испании Хосе Луис Эскрива заявил, что Евросоюз сталкивается с «самыми негативными сценариями» из-за политики президента США Дональда Трампа, имея в виду торговые пошлины. По его мнению, заменить доллар в роли резервной валюты мог бы евро, который Эскрива назвал более стабильным благодаря «разумной экономической политике и верховенству закона» в ЕС.

Осенью прошлого года стало известно, что развивающиеся страны все больше стали вычислять свой национальный долг не в долларах, а в других валютах, в частности, в китайском юане и швейцарском франке. Это произошло из-за слишком высоких ставок, которые установила Федеральная резервная система (ФРС) США.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января
Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01 8 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ: у Кадырова отказали почки
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ: у Кадырова отказали почки
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом