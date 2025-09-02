СМИ рассказали о дедолларизации в развивающихся странах

Развивающиеся страны начали отказываться от исчисления своего национального долга в долларах США в пользу других валют, сообщает Financial Times.

Причина — слишком высокие процентные ставки, которые установила Федеральная резервная система (ФРС) США. Заемщики начали обращать внимание на новые валюты, среди них китайский юань и швейцарский франк, отмечают журналисты.

Развивающимся странам приходится снижать свои расходы, ради этого они готовы занимать в необычных валютах с более низкими ставками. Опрошенные Financial Times эксперты считают, что отказ от доллара будет временным, но более экономичным на сегодняшний день вариантом.

Статистика по объемам займов в юанях недоступна широкой аудитории, однако вывод о растущей популярности этой валюты можно сделать из новостей о переговорах Пекина с другими странами, считают авторы материала. Их них следует, что КНР договаривается о предоставлении займов в своей национальной валюте с Кенией и Шри-Ланкой для завершения масштабных инфраструктурных проектов. При этом Кения желает перейти на выплаты в юанях по уже имеющемуся долгу.

Базовая ставка по федеральным фондам ФРС США на данный момент установлена в диапазоне 4,25%-4,5%, журналисты отмечают, что это одно из самых больших значений среди крупнейших Центробанков. В это же время ставка обратного репо в Китае равняется 1,4%, в Швейцарии — 0%.

Получение займа в швейцарских франках стало новой мерой для правительства Панамы, которое старается сдержать бюджетный дефицит и избежать падения показателя своего кредитного рейтинга. Страна также вкладывается в евро, чтобы снизить зависимость от доллара. О займе в швейцарских франках размышляют и в Колумбии.

Растет также и эмиссия евро, что особенно заметно на азиатском рынке, на который приходится треть всех номинированных в евро акций. 15 лет назад этот показатель составлял 10-15%. Объем долга по облигациям в евро на рынках развивающихся стран вырос до рекордных показателей, однако он все еще почти в 10 раз уступает общему объему корпоративных облигаций на развивающихся рынках, номинированных в долларах.