Экономика

СМИ рассказали о дедолларизации в развивающихся странах

2 минуты чтения 20:36

Развивающиеся страны начали отказываться от исчисления своего национального долга в долларах США в пользу других валют, сообщает Financial Times.

Причина — слишком высокие процентные ставки, которые установила Федеральная резервная система (ФРС) США. Заемщики начали обращать внимание на новые валюты, среди них китайский юань и швейцарский франк, отмечают журналисты.

Катастрофа на Тянь-Шане
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
Общество16 минут чтения

Развивающимся странам приходится снижать свои расходы, ради этого они готовы занимать в необычных валютах с более низкими ставками. Опрошенные Financial Times эксперты считают, что отказ от доллара будет временным, но более экономичным на сегодняшний день вариантом.

Статистика по объемам займов в юанях недоступна широкой аудитории, однако вывод о растущей популярности этой валюты можно сделать из новостей о переговорах Пекина с другими странами, считают авторы материала. Их них следует, что КНР договаривается о предоставлении займов в своей национальной валюте с Кенией и Шри-Ланкой для завершения масштабных инфраструктурных проектов. При этом Кения желает перейти на выплаты в юанях по уже имеющемуся долгу.

Базовая ставка по федеральным фондам ФРС США на данный момент установлена в диапазоне 4,25%-4,5%, журналисты отмечают, что это одно из самых больших значений среди крупнейших Центробанков. В это же время ставка обратного репо в Китае равняется 1,4%, в Швейцарии — 0%.

Подозрительный сосед
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
Криминал16 минут чтения

Получение займа в швейцарских франках стало новой мерой для правительства Панамы, которое старается сдержать бюджетный дефицит и избежать падения показателя своего кредитного рейтинга. Страна также вкладывается в евро, чтобы снизить зависимость от доллара. О займе в швейцарских франках размышляют и в Колумбии.

Растет также и эмиссия евро, что особенно заметно на азиатском рынке, на который приходится треть всех номинированных в евро акций. 15 лет назад этот показатель составлял 10-15%. Объем долга по облигациям в евро на рынках развивающихся стран вырос до рекордных показателей, однако он все еще почти в 10 раз уступает общему объему корпоративных облигаций на развивающихся рынках, номинированных в долларах.

