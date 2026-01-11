Москвичей предупредили о новой волне снегопада и задержках рейсов

В Росавиации предупредили москвичей о возможных задержках и отменах рейсов 12 января из-за сильного снегопада, переходящего в ливневый снег. Это будет вторая волна циклона «Фрэнсис», который ранее уже стал причиной коллапса в аэропорту Шереметьево.

«Непогода может внести коррективы в работу воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов», — говорится в сообщении Росавиации. Возможные задержки и отмены там объяснили необходимостью чистить взлетно-посадочные полосы и другие части аэропортов.

ТАСС пишет со ссылкой на Гидрометцентр, что в Московском регионе объявили желтый уровень опасности. Он будет действовать до девяти утра 12 января. Собеседник агентства заявил, что желтый уровень связан с «потенциальной опасностью метеорологических условий» и возможным образованием гололеда. По данным синоптиков, в результате второй волны циклона снежный покров в Москве может увеличиться на 10 сантиметров.

Кроме того, в Министерстве транспорта Подмосковья попросили жителей региона воздержаться от поездок на своих машинах. Водителей предупредили о минимальной видимости, заносах, гололедице, больших пробках и повышенном риске попасть в аварию.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также предупредил москвичей в своем телеграм-канале о морозах до минус 30 градусов к 20-м числам января. По его словам, 19 января утром ожидается до минус 25 градусов, а в последующие дни ночная температура опустится еще на пять градусов, тогда как дневная дойдет до минус 17 — это на 15 градусов ниже климатической нормы.

Ранее в пресс-службе Шереметьево, где накануне случился коллапс, заявили о «стабильном обслуживании рейсов» в условиях снегопада и выдаче более половины багажа, который сотрудники аэропорта не смогли вернуть пассажирам из-за сбоя.

При этом телеграм-канал Baza пишет, что некоторые россияне все еще не могут вернуться домой после новогодних праздников, поскольку авиакомпании меняют им билеты только на 15 января. Из-за этого они вынуждены спать на надувных матрасах в аэропорту. Кроме того, сотни туристов не могут вернуться в Россию из-за границы. Они вынуждены продлевать отели за свой счет и, вероятно, опоздают на работу в понедельник 12 января.