Общество

Москвичей предупредили о новой волне снегопада и задержках рейсов

2 минуты чтения 20:57

В Росавиации предупредили москвичей о возможных задержках и отменах рейсов 12 января из-за сильного снегопада, переходящего в ливневый снег. Это будет вторая волна циклона «Фрэнсис», который ранее уже стал причиной коллапса в аэропорту Шереметьево.

«Непогода может внести коррективы в работу воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов», — говорится в сообщении Росавиации. Возможные задержки и отмены там объяснили необходимостью чистить взлетно-посадочные полосы и другие части аэропортов. 

ТАСС пишет со ссылкой на Гидрометцентр, что в Московском регионе объявили желтый уровень опасности. Он будет действовать до девяти утра 12 января. Собеседник агентства заявил, что желтый уровень связан с «потенциальной опасностью метеорологических условий» и возможным образованием гололеда. По данным синоптиков, в результате второй волны циклона снежный покров в Москве может увеличиться на 10 сантиметров.

Россиянин скопировал Skype и разбогател
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
Экономика8 минут чтения

Кроме того, в Министерстве транспорта Подмосковья попросили жителей региона воздержаться от поездок на своих машинах. Водителей предупредили о минимальной видимости, заносах, гололедице, больших пробках и повышенном риске попасть в аварию.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также предупредил москвичей в своем телеграм-канале о морозах до минус 30 градусов к 20-м числам января. По его словам, 19 января утром ожидается до минус 25 градусов, а в последующие дни ночная температура опустится еще на пять градусов, тогда как дневная дойдет до минус 17 — это на 15 градусов ниже климатической нормы.

Ранее в пресс-службе Шереметьево, где накануне случился коллапс, заявили о «стабильном обслуживании рейсов» в условиях снегопада и выдаче более половины багажа, который сотрудники аэропорта не смогли вернуть пассажирам из-за сбоя. 

При этом телеграм-канал Baza пишет, что некоторые россияне все еще не могут вернуться домой после новогодних праздников, поскольку авиакомпании меняют им билеты только на 15 января. Из-за этого они вынуждены спать на надувных матрасах в аэропорту. Кроме того, сотни туристов не могут вернуться в Россию из-за границы. Они вынуждены продлевать отели за свой счет и, вероятно, опоздают на работу в понедельник 12 января.

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
