Масштабный коллапс возник в Шереметьево

Московский аэропорт Шереметьево временно закрыли на прием прибывающих самолетов из-за «аномальных погодных явлений», сообщает пресс-служба воздушной гавани. Тем временем, пассажиры часами ждут свой багаж и вынуждены спать прямо в терминале.

Ограничения на прием самолетов были введены в 05:00 по мск. Изначально они действовали до 8 утра, однако позднее их продлили до 10.

«При этом все рейсы на вылет выполняются в полном объеме для стабилизации ситуации. Мы продолжим информирование по мере поступления данных. Приносим извинения пассажирам и встречающим за доставленные неудобства, вызванные аномальными погодными явлениями в московском регионе», — говорится в заявлении пресс-службы аэропорта.

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что из-за временных ограничений в аэропорту Шереметьево рейс SU1217, следовавший из Самары, был направлен в Нижний Новгород, а рейсы SU1869 из Еревана и SU2129 из Антальи — во Внуково. Транзитным пассажирам авиакомпания пообещала обеспечить переезд в Шереметьево для дальнейшего перелета в конечные пункты назначения.

Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая Общество 8 минут чтения

В аэропорту Шереметьево также возникли массовые проблемы с выдачей багажа. Пассажирка рейса SU1005 «Калининград — Москва» сообщила телеграм-каналу «Осторожно, Москва», что ожидает свой багаж уже около семи часов. За это время, по ее словам, «люди успели сойти с ума».

«Мы прилетели в 20.00, около двух часов нас держали в самолете. Никто ничего не объявляет, на какой стойке будут выдавать багаж — неизвестно. С табло мой рейс пропал около часа назад. Люди сходят с ума: ссорятся, кто то спит на полу. Воду выдают, за 7 часов раздавали только пирожки. Стойка розыска багажа с огромной очередью, информации никакой нет. Люди сидят на лентах, которые не работают», — рассказала женщина, прилетевшая из Калининграда.

Она жила в ящике под кроватью Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет Криминал 11 минут чтения

Помимо этого часть пассажиров все еще не может покинуть самолеты из-за нехватки трапов. По их словам, экипаж не дает людям воду и не пускает их в туалет. «Туалетные комнаты закрыты экипажем специально, чтобы люди не вставали с мест», — рассказала одна из пассажирок.

Из-за неблагоприятных погодных условий проблемы возникали и в других аэропортах. В пресс-службе аэропорта Внуково сообщили, что несколько авиакомпаний приняли решение отменить или перенести вылет рейсов.

В аэропорту Домодедово из-за снегопада самолет пришлось буквально откапывать лопатами.