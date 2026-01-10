EN
Масштабный коллапс возник в Шереметьево

2 минуты чтения 08:06

Московский аэропорт Шереметьево временно закрыли на прием прибывающих самолетов из-за «аномальных погодных явлений», сообщает пресс-служба воздушной гавани. Тем временем, пассажиры часами ждут свой багаж и вынуждены спать прямо в терминале.

Ограничения на прием самолетов были введены в 05:00 по мск. Изначально они действовали до 8 утра, однако позднее их продлили до 10. 

«При этом все рейсы на вылет выполняются в полном объеме для стабилизации ситуации. Мы продолжим информирование по мере поступления данных. Приносим извинения пассажирам и встречающим за доставленные неудобства, вызванные аномальными погодными явлениями в московском регионе», — говорится в заявлении пресс-службы аэропорта.

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что из-за временных ограничений в аэропорту Шереметьево рейс SU1217, следовавший из Самары, был направлен в Нижний Новгород, а рейсы SU1869 из Еревана и SU2129 из Антальи — во Внуково. Транзитным пассажирам авиакомпания пообещала обеспечить переезд в Шереметьево для дальнейшего перелета в конечные пункты назначения.

В аэропорту Шереметьево также возникли массовые проблемы с выдачей багажа. Пассажирка рейса SU1005 «Калининград — Москва» сообщила телеграм-каналу «Осторожно, Москва», что ожидает свой багаж уже около семи часов. За это время, по ее словам, «люди успели сойти с ума». 

«Мы прилетели в 20.00, около двух часов нас держали в самолете. Никто ничего не объявляет, на какой стойке будут выдавать багаж — неизвестно. С табло мой рейс пропал около часа назад. Люди сходят с ума: ссорятся, кто то спит на полу. Воду выдают, за 7 часов раздавали только пирожки. Стойка розыска багажа с огромной очередью, информации никакой нет. Люди сидят на лентах, которые не работают», — рассказала женщина, прилетевшая из Калининграда.

Помимо этого часть пассажиров все еще не может покинуть самолеты из-за нехватки трапов. По их словам, экипаж не дает людям воду и не пускает их в туалет. «Туалетные комнаты закрыты экипажем специально, чтобы люди не вставали с мест», — рассказала одна из пассажирок.

Из-за неблагоприятных погодных условий проблемы возникали и в других аэропортах. В пресс-службе аэропорта Внуково сообщили, что несколько авиакомпаний приняли решение отменить или перенести вылет рейсов.  

В аэропорту Домодедово из-за снегопада самолет пришлось буквально откапывать лопатами.

