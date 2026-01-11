СМИ: Европа готовится защищать Гренландию от США и России с Китаем

Великобритания ведет переговоры со своими европейскими союзниками о размещении воинского контингента НАТО в Гренландии. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на источники.

Таким образом остров предполагается защитить от возможного захвата Китаем или Россией, об угрозе которого заявлял президент США Дональд Трамп. При этом европейские страны готовятся ввести санкции против американских компаний, если Вашингтон откажется от размещения контингента НАТО на острове и продолжит настаивать на необходимости аннексии Гренландии.

По данным издания, на начальном этапе план предполагает развертывание в Гренландии британских солдат, флота и авиации. Кроме того, предполагается, что в операции примут участие Германия и Франция.

По словам источников, власти европейских стран надеются, что усиление защиты Гренландии с помощью войск НАТО заставит Трампа отказаться от планов по присоединению острова к США.

«Мы разделяем точку зрения президента Трампа — необходимо сдерживать растущую агрессию России на Крайнем Севере и укреплять евроатлантическую безопасность», — заявил один из собеседников издания.

В то же время, если Вашингтон отвергнет предложение европейских союзников и продолжит настаивать на аннексии Гренландии, Европейский союз готовится ввести санкции против крупных американских компаний. Как утверждает издание, ограничения могут коснуться, в частности, владеющей Facebook и Instagram корпорации Meta, Google, Microsoft и соцсети X.

Санкции могут включать в себя запрет работы на территории европейских стран этих компаний, а также американских банков и финансовых структур. В крайнем случае Европа также может потребовать вывода американских военных с размещенных там баз, пишет Telegraph.

Накануне британское издание The Mail on Sunday сообщило, что Трамп приказал Объединенному командованию специальных операций (JSOC) подготовить план вторжения в Гренландию. Как утверждает газета, в Белом доме оказались чрезвычайно воодушевлены успехом недавней операции в Венесуэле и торопятся повторить его.