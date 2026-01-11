EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Европа готовится защищать Гренландию от США и России с Китаем

2 минуты чтения 08:05

Великобритания ведет переговоры со своими европейскими союзниками о размещении воинского контингента НАТО в Гренландии. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на источники. 

Таким образом остров предполагается защитить от возможного захвата Китаем или Россией, об угрозе которого заявлял президент США Дональд Трамп. При этом европейские страны готовятся ввести санкции против американских компаний, если Вашингтон откажется от размещения контингента НАТО на острове и продолжит настаивать на необходимости аннексии Гренландии.

По данным издания, на начальном этапе план предполагает развертывание в Гренландии британских солдат, флота и авиации. Кроме того, предполагается, что в операции примут участие Германия и Франция.

По словам источников, власти европейских стран надеются, что усиление защиты Гренландии с помощью войск НАТО заставит Трампа отказаться от планов по присоединению острова к США.

Россиянин скопировал Skype и разбогател
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
Экономика8 минут чтения

«Мы разделяем точку зрения президента Трампа — необходимо сдерживать растущую агрессию России на Крайнем Севере и укреплять евроатлантическую безопасность», — заявил один из собеседников издания.

В то же время, если Вашингтон отвергнет предложение европейских союзников и продолжит настаивать на аннексии Гренландии, Европейский союз готовится ввести санкции против крупных американских компаний. Как утверждает издание, ограничения могут коснуться, в частности, владеющей Facebook и Instagram корпорации Meta, Google, Microsoft и соцсети X.

11-летний мальчик пропал без следа
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
Криминал7 минут чтения

Санкции могут включать в себя запрет работы на территории европейских стран этих компаний, а также американских банков и финансовых структур. В крайнем случае Европа также может потребовать вывода американских военных с размещенных там баз, пишет Telegraph.

Накануне британское издание The Mail on Sunday сообщило, что Трамп приказал Объединенному командованию специальных операций (JSOC) подготовить план вторжения в Гренландию. Как утверждает газета, в Белом доме оказались чрезвычайно воодушевлены успехом недавней операции в Венесуэле и торопятся повторить его.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января
Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01 8 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Мир
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Одни предполагают, что их построили миссионеры. Другие считают, что это сделали гномы
00:01 6 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа