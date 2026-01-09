Трамп рассказал о действиях подлодки России во время захвата танкера

Президент США Дональд Трамп рассказал телеканалу Fox News, как действовали российские военные корабли, охранявшие танкер Marinera, во время захвата судна американскими военными 7 января.

На вопрос журналиста о том, связывался ли Владимир Путин с Белым домом после захвата танкера Marinera, Трамп ответил уклончиво.

«Я не хочу об этом говорить, но факт в том, что российские корабли — там была подводная лодка и эсминец — оба очень быстро ушли, когда мы прибыли, и мы взяли судно под контроль. Нефть сейчас разгружается», — заявил глава США. Он также не согласился с предположением журналиста о том, что решение о захвате танкера было для него «трудным».

Позднее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что в ответ на обращение Москвы Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера Marinera. По словам Захаровой, Москва выражает ему признательность и уже работает над скорейшим возвращением россиян.

Ранее в четверг российский МИД назвал операцию американских военных «незаконной акцией» и «грубейшим нарушением основополагающих принципов и норм международного морского права». По словам представителей внешнеполитического ведомства, судно получило временное разрешение на хождение под флагом России 24 декабря 2025 года, и американская сторона была уведомлена об этом по дипломатическим каналам.

Захват танкера прокомментировал в своем телеграм-канале и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он поместил его в собственный топ-3 событий начала 2026 года.

По словам Медведева, танкер попал под «временный флаг» России, потому что «искал защиты от американских незаконных санкций». Однако, по оценке зампреда Совбеза, способ защиты был выбран «не вполне адекватный».

«Да, то, что произошло, — явное нарушение Конвенции ООН по международному морскому праву 1982 г. Но стоит напомнить, что США не ратифицировали её. В этом контексте выдача временного разрешения на флаг нашей страны судну, которое, пусть и незаконно, но преследует наш основной геополитический противник, находящийся в нестабильном состоянии, — шаг с предсказуемыми последствиями», — написал Медведев.

Тем не менее сам захват Marinera он посчитал «преступным» актом, требующим ответа «совсем не в рамках Конвенции по международному морскому праву».

Дмитрий Медведев завершил свой пост сравнением нынешних международных отношений с происходящим в психиатрической больнице. «И вести себя нам нужно соответственно: слишком много буйных вокруг. При понимании того, что таких больных никогда не успокаивают увещевания добрых психиатров. Только санитары с огромными кулаками и флегматичным лицом. Ведь опасным психам требуется или смирительная рубашка, или спасительный укол галоперидола», — заключил Дмитрий Медведев.