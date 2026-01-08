EN
Россия ответила на захват США своего танкера

15:07 | Обновлено: 15:23

МИД России выпустило официальное заявление в связи с захватом береговой охраной и вооруженными силами США зарегистрированного под российским флагом нефтяного танкера Marinera. Операцию американских силовиков чиновники назвали «незаконной акцией».

США захватили президента союзника России
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
Мир6 минут чтения

Действия США в Москве посчитали «грубейшим нарушением основополагающих принципов и норм международного морского права». Захват танкера и обоснование необходимости этого действия МИД называет «неоколониальными замашками».

В МИД еще раз подтвердили, что танкер Marinera получил временное разрешение на хождение под флагом России 24 декабря 2025 года. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал судно «фальшивым российским нефтяным танкером» и заявил, что оно пыталось выдать себя за корабль с российской регистрацией, которой у него не было.

Российские власти утверждают, что сообщали США о выдаче временного разрешения танкеру по дипломатическим каналам. Остановка и досмотр судна, по мнению Москвы, могли быть произведены только с ее согласия, которого Вашингтон не получал.

США был выражен официальный протест в связи с более чем двухнедельными преследованием Marinera, но американская береговая охрана его пригнорировала. МИД призвал Вашингтон к прекращению «незаконных действий» в отношении танкера и потребовал обеспечить гуманное и достойное обращение с находившимся на судне гражданами России.

Ранее танкер Marinera был известен как Bella-1 и входил в состав «теневого» флота Венесуэлы. Установившие морскую блокаду этой страны для попавших под санкции кораблей США преследовали судно с декабря 2025 года.

Его захват состоялся 7 января. Ранее экипаж Marinera нарисовал на корпусе российский флаг — власти США начали выяснять его реальный статус, что привело к задержке в проведении операции, поскольку силовики не решались начать ее без разрешения Вашингтона. 

