Курьеры и таксисты взвинтили цены из-за снегопада в Москве

Службы доставки еды резко подняли цены на свои услуги на фоне обрушившегося на Москву снегопада и метелей. Об этом пишет радио «Бизнес ФМ».

Одновременно увеличилось и среднее время ожидания заказа, некоторые сервисы начали предупреждать о задержках с доставкой и предлагать сделать заказ заранее еще вчера вечером.

Так, стоимость доставки еды, составлявшая 900 рублей вечером 8 января, сегодня обойдется уже в 1700 рублей. Сервисы «Яндекс.Лавка» и «ВкусВилл» сделали специальные уведомления для своих пользователей — в них указано, что курьеры не смогут выполнить заказ в привычные сроки.

По данным «Бизнес ФМ», передвигающиеся на велосипедах курьеры столкнулись со сложностями из-за сугробов, уровень снега в Москве оказался выше колес их средств передвижения. Передвигающиеся по тротуарам в нарушение правил сотрудники служб доставки вынуждены разворачиваться и искать пути проезда на дорогах, которые чистят быстрее.

Одновременно резко выросли цены и на услуги такси, убедилась редакция «Холода». Средняя стоимость поездки в «Яндекс Go» увеличилась почти в четыре раза по сравнению с обычной и почти в 2,5 раза по сравнению с ценой поездки в высокий спрос во время дождя.

Москву и область накрыло балканским циклоном «Фрэнсис», он стал причиной метелей и порывистого ветра скоростью до 18 метров в секунду. Московские городские службы начали работать круглосуточно, убирать снег им также помогают местные жители.

Ожидается, что высота сугробов к вечеру 9 января может достичь 40-50 сантиметров — губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона отказаться от использования личных автомобилей. Местные СМИ также сообщают о задержке десятков рейсов в московских аэропортах.