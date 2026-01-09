EN
Москву и область завалило снегом

2 минуты чтения 11:56

Москву и Московскую область накрыли метели и мощный снегопад, вызванные балканским циклоном «Фрэнсис», сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Тем временем, в столице круглосуточно ведутся очистные работы городскими службами и местными жителями.

По информации Воробьева, в регионе наблюдаются сильная метель и гололедица. К вечеру 9 января высота сугробов может достигнуть 40-50 сантиметров, рассказал он.

«Для борьбы со стихией на региональных и муниципальных дорогах задействовали свыше 28,7 тысячи человек и свыше 9,5 тысяч единиц техники — это дорожные и коммунальные службы, сотрудники управляющих компаний, бригады МЧС, а также дополнительная спецтехника от профильных министерств», — написал он в своем телеграм-канале.

Воробьев также призвал водителей, по возможности, отказаться от личного транспорта в пользу общественного.

Согласно прогнозам синоптиков, сильный снегопад будет сопровождаться метелью и порывистым ветром, который в отдельных районах может достигать 18 м/с. По информации столичного комплекса городского хозяйства, наиболее интенсивные осадки ожидаются 9 января, в первой половине дня.

«Работы по ликвидации последствий снегопада организованы в круглосуточном режиме. В них задействовано максимальное количество спецтехники и бригад ручной уборки. Дополнительно привлечены силы и техника городских инженерных компаний. В цикличном режиме проводятся работы по сплошному механизированному подметанию и противогололедной обработке проезжей части и тротуаров», — рассказал заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков. 

Издание «Москва онлайн» пишет, что 9 января из-за непогоды в московских аэропортах задерживались десятки рейсов. «Аэропортовые службы работают в усиленном режиме. Проводится чистка перронов, мест стоянок самолетов,  рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос (только с 19:00 до 07:00 МСК 8–9 января — 29 раз)», — сообщили в Росавиации. 

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила, что жителям Москвы стоит готовиться к крепким морозам, а также к вьюге. По ее информации, в середине месяца температура воздуха в столице опустится до -20 °C.

