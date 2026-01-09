EN
Общество

Россиянин избил ребенка посреди сквера из-за снежка

14:27

В Воронеже мужчина напал на 13-летнего мальчика и избил его кулаком за то, что тот случайно попал в него снежным комом. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Инцидент произошел в Романовском сквере. По словам матери пострадавшего, группа детей играла в снежки и случайно попала комом в одного из прохожих, который гулял с дочерью. Разозлившись, мужчина обругал детей матом и потребовал уйти, рассказала женщина. 

Она утверждает, что дети попытались оправдаться, однако прохожий подошел к ее 13-летнему сыну и начал трясти его за капюшон. Мальчик попросил отпустить его и пригрозил тем, что позовет своих родителей.

После этих слов, как сообщила мать пострадавшего, мужчина схватил ее сына и дважды ударил кулаком по лицу. Случившееся подтверждает видеозапись инцидента, которую опубликовал телеграм-канал.

Она жила в ящике под кроватью
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
Криминал11 минут чтения

По словам женщины, нападавший разбил ее сыну губу, у него образовалась гематома. Ребенку вызвали скорую помощь, а его родители обратились в полицию.

Главное управление Следственного комитета по Воронежской области сообщило, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». «В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении регионального Следкома.

Люди объели пингвинов
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
Мир6 минут чтения

Ранее на детской площадке жилого комплекса в районе Щербинка Новой Москвы мужчина напал на ребенка и ударил его коленом в живот. 

На видео нападения, которое опубликовал телеграм-канал Baza, было видно, что перед ударом мужчина схватил мальчика за ворот куртки и спросил бил ли он лежачего. Затем нападавший потянул мальчика за собой, спрашивая, где он живет. Пострадавший при этом требовал его отпустить и объяснял, что кто-то из детей что-то говорил о его матери.

В Следственном комитете тогда сообщили, что устанавливают все обстоятельства произошедшего, а в прокуратуре пообещали контролировать ход доследственной проверки.

