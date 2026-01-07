EN
Общество

СМИ: россиянин попытался поговорить с женой после ссоры и подорвал себя гранатой

2 минуты чтения 17:51

Поссорившийся с женой мужчина попытался поговорить с ней, но беседа закончилась взрывом гранаты во дворе многоэтажного жилого дома в Подольске. Об этом пишут телеграм-каналы «112», Baza и «Осторожно, Москва».

Агентство «Москва» со ссылкой на информированный источник сообщает, что на месте происшествия может находиться еще одна граната. Мужчина, по данным телеграм-каналов, погиб.

Информация о точных обстоятельствах произошедшего неизвестна. Baza и «Осторожно, Москва» утверждают, что взрыв гранаты произошел во дворе жилого дома — тело погибшего осталось лежать на месте инцидента, а сам двор оцепили.

«112» со ссылкой на очевидца пишет, что взрывов якобы было два. Первый из них раздался после того, как мужчина выпрыгнул из окна. При падении он сломал себе обе ноги и упал под машину. Причины поведения мужчины, а также обстоятельства его разговора с женой на момент публикации новости неизвестны.

Ранее СМИ рассказали о похожем инциденте, произошедшем во время ссоры супругов в Элисте. Мужчина взорвал осколочную гранату в своей квартире — из-за этого властям пришлось эвакуировать весь подъезд и пригласить на место инцидента саперов и кинологов.

Пострадавшая 40-летняя женщина обратилась за помощью в больницу, она получила ушибы и ссадины от осколков стекла. Ее муж не пострадал и сам ушел из квартиры после взрыва, позже его задержали силовики.

В середине ноября 2025 года в городе Первоуральск Свердловской области мужчина взял в заложники женщину и ребенка и угрожал взорвать подъезд в одном из домов. Помещение пришлось отключить от газоснабжения и эвакуировать. «112» сообщал, что мужчина находится в состоянии опьянения. По данным СМИ, он не выдвигал никаких требований властям.

