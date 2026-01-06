Государственный стандарт приготовления шаурмы появится в России

К концу 2026 года в России может появиться государственный стандарт (ГОСТ) для приготовления шаурмы, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роскачества Максима Протасова.

Сейчас в организации завершают работу над первой редакцией документа, утвердить ГОСТ планируется в течение следующих 12 месяцев. В Роскачестве собираются прописать как стандарты приготовления шаурмы при потребителе, так и требования к качеству упакованных для продажи в торговых сетях блюд.

Помимо шаурмы в документе собираются прописать определения шавермы, донера и кебаба. Цель разработки стандарта, по словам Протасова — «задать четкие и прозрачные правила игры» для всей отрасли и предоставить потребителям уверенность в качестве покупаемого ими продукта.

В декабре 2024 года Протасов обещал, что ГОСТ на шаурму утвердят до конца 2025 года. Он утверждал, что работа над первой редакцией стандарта завершена. Тогда же глава Роскачества анонсировал новые проверки точек продажи шаурмы.

«Для нас критически важно, чтобы документ был качественным и реально применялся отраслью общественного питания и пищевой индустрией в будущем», — так Протасов обосновал перенос срока утверждения стандарта на год. За прошедшие месяцы проект документа так и не был опубликован.

С текстом документа в декабре 2024 года ознакомились в РБК. Журналисты отмечали, что Роскачество планировало запретить оставлять готовую шаурму на следующий день, а также утвердить допустимое содержание в продукте токсичных элементов — свинца, мышьяка, кадмия, ртути и радиоактивных цезия-137 и стронция-90.

Шаурму, по мнению Роскачества, допустимо готовить из говядины, телятины, баранины, ягнятины, козлятины, мяса кур, индейки или свинины. На упаковке нужно будет указывать данные о составе, дате и часе производства шаурмы.