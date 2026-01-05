Wildberries откроет отель в Египте

Wildberries готовит к открытию собственный отель в Египте. Первый объект под брендом WB Travel начнет работу в феврале 2026 года на курорте Шарм-эль-Шейх. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу объединенной компании «РВБ» (Wildberries & Russ).

Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица Общество 6 минут чтения

Речь идет о четырехзвездочном отеле WB Travel Dreams Vacation на побережье Красного моря. Сейчас в гостинице идет масштабная реконструкция: обновляют жилые корпуса, главный ресторан, лобби и другие общественные пространства. Отель будет ориентирован в том числе на семейный отдых. Для детей планируется отдельная развлекательная инфраструктура.

Проект реализуется совместно с туроператором FUN&SUN (до марта 2022 года — TUI Россия), который стал стратегическим партнером Wildberries в туристическом направлении. Компании объявили о сотрудничестве осенью 2025 года. Тогда же в СМИ появлялась информация о возможной покупке туроператора маркетплейсом, однако официального подтверждения она не получила.

Какие фильмы ждать в 2026 году Дорогущий фильм от Нолана, много Зендеи и Роберта Паттинсона Мир 7 минут чтения

Wildberries развивает туристический туристическое направление с 2023 года, отмечает «Интерфакс». Сначала на платформе появились билеты на самолеты, поезда и автобусы, затем — возможность бронирования отелей.

В дальнейшем Wildberries и FUN&SUN планируют расширять отельное направление. В 2026 году компании намерены запустить еще несколько брендированных отелей WB Travel — не только в Египте, но и в Турции. Детали будущих проектов и объем инвестиций стороны не раскрывают.

По данным РБК, в этом году Wildberries также может запустить собственный онлайн-кинотеатр. Руководство компании, как сообщается, пыталось договориться о покупке кинотеатра «Иви», но эта попытка не увенчалась успехом.