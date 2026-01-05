Трамп выступил с новыми угрозами в адрес Колумбии и Кубы

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета, выступил с новыми угрозами в адрес властей Кубы и Колумбии.

Так, в частности, он допустил проведение операции, аналогичной той, что прошла 3 января в Венесуэле, против действующих колумбийских властей. «Колумбия тоже очень больна, ею управляет больной человек, который любит производить кокаин и продавать его Соединенным Штатам, и он не сможет долго этим заниматься», — сказал он. При этом на прямой вопрос о том, допускает ли он проведение военной операции против Боготы, Трамп ответил «звучит неплохо».

Глава Белого дома также отметил, что США стремятся «иметь вокруг себя жизнеспособные и успешные страны, где нефть может свободно добываться». «Это хорошо. Это снижает цены. Это хорошо для нашей страны», — пояснил Трамп.

Американский президент не впервые грозит Колумбии военной силой. В начале декабря колумбийский президент Густаво Петро ответил на эти угрозы, заявив, что его страна готова дать ответ США в случае попыток вмешательства в ее внутренние дела.

3 января, после того, как сообщения об американской военной операции в Венесуэле распространились в СМИ, Петро стал первым главой государства, публично осудившим действия Вашингтона.

В ходе того же пресс-подхода на борту самолета Трамп также поделился взглядами на будущее действующих властей Кубы. «Куба, похоже, вот-вот падет. Не знаю, как они, если вообще смогут, удержатся на плаву, но у Кубы сейчас нет никаких доходов. Весь свой доход они получали от Венесуэлы, от венесуэльской нефти», — сказал он, добавив, что теперь Гавана ничего не получит.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио, чьи родители переселились в Соединенные Штаты с Кубы, заявил, что на месте кубинских властей беспокоился бы. Кроме того, отвечая на вопрос о возможной силовой операции США на острове, Рубио назвал кубинское правительство «огромной проблемой».