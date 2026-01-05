Кафе для взрослых поклонников LEGO стали популярны в Великобритании

В Великобритании растет популярность кафе, рассчитанных на взрослых поклонников LEGO. Такие заведения предлагают посетителям собирать конструкторы прямо за кофе и десертами. Особенно востребованным формат оказался среди миллениалов, готовых с удовольствием вернуться к любимым занятиям детства, пишет The Times.

Речь идет не об официальных проектах датской компании LEGO, а о независимых кафе. Владельцы одного из них, расположенного в городе Катерхэм в графстве Суррей, говорят, что, хотя детям вход не запрещен, заведение задумывалось прежде всего как «пространство для взрослых». Интерьер кафе больше напоминает обычную современную кофейню, чем игровую комнату.

В кафе посетителям предлагают выбрать один из более чем 150 наборов LEGO (в их числе числе редкие и снятые с производства) и собирать их за отдельную плату. Создатели заведения отмечают, что спрос оказался даже выше, чем они ожидали. Помимо миллениалов, приходят и люди старших поколений. Дела идут так хорошо, что запланировано открытие еще одного такого кафе в Лондоне.

Похожие пространства появились и в других городах страны. Интерес к формату активно поддерживается в интернете. Видео, в которых взрослые распаковывают и собирают наборы Lego, набирают миллионы просмотров в социальных сетях.

Как отмечает The Times, рост популярности LEGO среди взрослых связан, в частности, с пандемией COVID-19, когда у многих появилось больше свободного времени дома. Компания LEGO также не оставляют эту аудиторию без внимания. За последние годы она стала выпускать все больше сложных и дорогих наборов, рассчитанных на опытных пользователей.

Создатели LEGO-кафе отмечают, что для многих взрослых сборка конструктора становится способом расслабиться и отвлечься от повседневных обязанностей. По их словам, формат оказался востребованным именно потому, что предлагает спокойный и ностальгический досуг, без детской аудитории и шума.