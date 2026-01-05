EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Кафе для взрослых поклонников LEGO стали популярны в Великобритании

2 минуты чтения 18:44

В Великобритании растет популярность кафе, рассчитанных на взрослых поклонников LEGO. Такие заведения предлагают посетителям собирать конструкторы прямо за кофе и десертами. Особенно востребованным формат оказался среди миллениалов, готовых с удовольствием вернуться к любимым занятиям детства, пишет The Times.

Какие сериалы ждать в 2026 году
Какие сериалы ждать в 2026 году
Редакция «Холода» собрала главные премьеры года. Некоторые из них поклонники ждали 15 лет
Интернет и мемы8 минут чтения

Речь идет не об официальных проектах датской компании LEGO, а о независимых кафе. Владельцы одного из них, расположенного в городе Катерхэм в графстве Суррей, говорят, что, хотя детям вход не запрещен, заведение задумывалось прежде всего как «пространство для взрослых». Интерьер кафе больше напоминает обычную современную кофейню, чем игровую комнату.

В кафе посетителям предлагают выбрать один из более чем 150 наборов LEGO (в их числе числе редкие и снятые с производства) и собирать их за отдельную плату. Создатели заведения отмечают, что спрос оказался даже выше, чем они ожидали. Помимо миллениалов, приходят и люди старших поколений. Дела идут так хорошо, что запланировано открытие еще одного такого кафе в Лондоне.

Похожие пространства появились и в других городах страны. Интерес к формату активно поддерживается в интернете. Видео, в которых взрослые распаковывают и собирают наборы Lego, набирают миллионы просмотров в социальных сетях.

Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
Общество6 минут чтения

Как отмечает The Times, рост популярности LEGO среди взрослых связан, в частности, с пандемией COVID-19, когда у многих появилось больше свободного времени дома. Компания LEGO также не оставляют эту аудиторию без внимания. За последние годы она стала выпускать все больше сложных и дорогих наборов, рассчитанных на опытных пользователей.

Создатели LEGO-кафе отмечают, что для многих взрослых сборка конструктора становится способом расслабиться и отвлечься от повседневных обязанностей. По их словам, формат оказался востребованным именно потому, что предлагает спокойный и ностальгический досуг, без детской аудитории и шума.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Общество
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
00:01
Какие фильмы ждать в 2026 году
Мир
Какие фильмы ждать в 2026 году
Дорогущий фильм от Нолана, много Зендеи и Роберта Паттинсона
00:01 4 января
США захватили президента союзника России
Мир
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
17:58 3 января
Отличите настоящую новость от фейка
Интернет и мемы
Отличите настоящую новость от фейка
Сможете угадать, что мы писали в этом году, а что выдумали?
00:01 3 января
Какие сериалы ждать в 2026 году
Интернет и мемы
Какие сериалы ждать в 2026 году
Редакция «Холода» собрала главные премьеры года. Некоторые из них поклонники ждали 15 лет
00:01 2 января
Что посмотреть на каникулах? 
Интернет и мемы
Что посмотреть на каникулах? 
7 лучших фильмов 2025 года по мнению редакции «Холода»
00:01 1 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Еще одна страна перейдет на евро
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Авторынок России рухнул
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
24 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Еще одна страна перейдет на евро
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Авторынок России рухнул