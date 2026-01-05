EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Доллар начал дорожать после захвата Мадуро

2 минуты чтения 15:53 | Обновлено: 16:01

Курс доллара пошел в рост на фоне операции США в Венесуэле по захвату лидера страны Николаса Мадуро вместе с супругой. На торгах в понедельник доллар подорожал по отношению к основным мировым валютам. В частности, к евро, фунту стерлингов и иене. В России 5 января американская валюта также поднималась до 82,1450 рублей. Об этом сообщают Reuters и Bloomberg.

Какие фильмы ждать в 2026 году
Какие фильмы ждать в 2026 году
Дорогущий фильм от Нолана, много Зендеи и Роберта Паттинсона
Мир7 минут чтения

Американская валюта начала первую полноценную торговую неделю 2026 года с роста после слабого декабря. По данным Reuters, индекс доллара в ходе торгов прибавлял около 0,25% и поднимался до максимальных значений с середины декабря. В декабре 2025 года индекс, напротив, снизился на 1,2%, что стало худшим результатом с августа.

Рост доллара сопровождался ослаблением ряда ключевых валют. Евро дешевел примерно на 0,3% и опускался до уровня около 1,168 доллара. Американская валюта также укреплялась к швейцарскому франку и прибавляла около 0,2% к австралийскому и новозеландскому долларам. По данным Bloomberg, мексиканское песо на этом фоне теряло до 0,7%.

Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
Общество6 минут чтения

Укрепление доллара аналитики связывают с повышенным спросом на американскую валюту на фоне событий в Венесуэле. После захвата президента страны Николаса Мадуро Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может пойти на новые удары, если не будет прогресса в вопросах открытия венесуэльской нефтяной отрасли и борьбы с наркотрафиком. Он также допустил возможность военных действий в отношении Колумбии и Мексики, напоминает Bloomberg.

В то же время аналитики предупреждают, что делать выводы о начале устойчивого роста доллара пока преждевременно. Дальнейшая динамика американской валюты, по их оценкам, будет во многом зависеть от макроэкономических данных из США, прежде всего от ежемесячного отчета по занятости, который должен быть опубликован в конце недели. Эксперты отмечают, что первоначальная реакция рынков на геополитические события часто оказывается краткосрочной и может смениться коррекцией.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Общество
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
00:01
Какие фильмы ждать в 2026 году
Мир
Какие фильмы ждать в 2026 году
Дорогущий фильм от Нолана, много Зендеи и Роберта Паттинсона
00:01 4 января
США захватили президента союзника России
Мир
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
17:58 3 января
Отличите настоящую новость от фейка
Интернет и мемы
Отличите настоящую новость от фейка
Сможете угадать, что мы писали в этом году, а что выдумали?
00:01 3 января
Какие сериалы ждать в 2026 году
Интернет и мемы
Какие сериалы ждать в 2026 году
Редакция «Холода» собрала главные премьеры года. Некоторые из них поклонники ждали 15 лет
00:01 2 января
Что посмотреть на каникулах? 
Интернет и мемы
Что посмотреть на каникулах? 
7 лучших фильмов 2025 года по мнению редакции «Холода»
00:01 1 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Еще одна страна перейдет на евро
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Авторынок России рухнул
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
24 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Еще одна страна перейдет на евро
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Авторынок России рухнул