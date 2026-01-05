Доллар начал дорожать после захвата Мадуро

Курс доллара пошел в рост на фоне операции США в Венесуэле по захвату лидера страны Николаса Мадуро вместе с супругой. На торгах в понедельник доллар подорожал по отношению к основным мировым валютам. В частности, к евро, фунту стерлингов и иене. В России 5 января американская валюта также поднималась до 82,1450 рублей. Об этом сообщают Reuters и Bloomberg.

Американская валюта начала первую полноценную торговую неделю 2026 года с роста после слабого декабря. По данным Reuters, индекс доллара в ходе торгов прибавлял около 0,25% и поднимался до максимальных значений с середины декабря. В декабре 2025 года индекс, напротив, снизился на 1,2%, что стало худшим результатом с августа.

Рост доллара сопровождался ослаблением ряда ключевых валют. Евро дешевел примерно на 0,3% и опускался до уровня около 1,168 доллара. Американская валюта также укреплялась к швейцарскому франку и прибавляла около 0,2% к австралийскому и новозеландскому долларам. По данным Bloomberg, мексиканское песо на этом фоне теряло до 0,7%.

Укрепление доллара аналитики связывают с повышенным спросом на американскую валюту на фоне событий в Венесуэле. После захвата президента страны Николаса Мадуро Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может пойти на новые удары, если не будет прогресса в вопросах открытия венесуэльской нефтяной отрасли и борьбы с наркотрафиком. Он также допустил возможность военных действий в отношении Колумбии и Мексики, напоминает Bloomberg.

В то же время аналитики предупреждают, что делать выводы о начале устойчивого роста доллара пока преждевременно. Дальнейшая динамика американской валюты, по их оценкам, будет во многом зависеть от макроэкономических данных из США, прежде всего от ежемесячного отчета по занятости, который должен быть опубликован в конце недели. Эксперты отмечают, что первоначальная реакция рынков на геополитические события часто оказывается краткосрочной и может смениться коррекцией.