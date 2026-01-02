СМИ: резкое завершение войны поставит под угрозу режим Путина

Обозреватель Politico Джейми Деттмер проанализировал шесть «глобальных сценариев», в том числе то, как будет развиваться военный конфликт в Украине, и составил прогноз на 2026 год. Он пишет, что затягивание войны в Украине выгодно Владимиру Путину, а ее резкое прекращение поставит под угрозу его режим.

«Следует помнить об одном важном моменте. Политика в эту непредсказуемую эпоху еще менее предсказуема, чем спорт. И тем более с вечно непредсказуемым Дональдом Трампом в Белом доме», — подчеркнул в предисловии к своей статье Деттмер.

Обозреватель пишет, что Путин остается «невозмутимым», несмотря на предсказания, что санкции западных стран обрушат российскую экономику. Путин по-прежнему придерживается своих максималистских требований, несмотря на потери на фронте и внутренние проблемы, например, нехватку бензина из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский связан внутриполитическими ограничениями: он может согласиться на ограниченные уступки при подписании мирного соглашения, не вызывая негативной реакции населения.

При этом американский президент считает, что заключить сделку все же возможно. Его расстраивает упрямство Путина, которое заставляет Трампа подозревать Кремль в манипуляциях, пишет Деттмер.

Он отметил, что Путин «искусно вводит Трампа в заблуждение» и выбирает удачные моменты для контактов с американским лидером. Обозреватель считает, что выгодное для Путина затягивание войны в Украине усугубляет положение европейских стран и рискует привести к краху НАТО.

Деттмер пишет со ссылкой на социолога из аналитического центра «Новые евразийские стратегии» Эллу Панеях, что режим Путина окажется под угрозой в случае резкого прекращения войны. Так, России придется быстро уйти от военной экономики, что может спровоцировать «опасные социально-политические междоусобицы», а также «жестокую и ожесточенную конкуренцию за истощающиеся ресурсы».

Сейчас, как пишет Politico, Путин может рассчитывать, что своей настойчивостью он добьется большего: Россия со временем может получить больше украинской территории, а гарантии безопасности для Украины ослабнут и окажутся бесполезными. Это создаст возможность для возобновления войны в будущем.

Однако, считает Деттмер, такое положение дел может оказаться недолгим, поскольку российская экономика сталкивается с высокими ставками, нехваткой рабочей силы и ростом государственных заимствований. В то же время Украина тоже может попасть в затруднительное положение из-за атак по ее энергетической инфраструктуре.