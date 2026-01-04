EN
Общество

Сильный снегопад обрушился на Татарстан

2 минуты чтения 16:15 | Обновлено: 16:16

Активные западные циклоны принесли в республику Татарстан шквалистый ветер и снежную метель, которая снижает видимость практически до нуля. Многие города завалило снегом, а трассы федерального значения закрыли для автобусов и грузовиков, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Ограничения коснулись трасс между городами «Казань — Оренбург» и «Казань — Ульяновск». Запрет для автобусов и грузовиков на въезд действует и на трассах М-7 «Волга», и М-5 «Урал». Автодорогу «Алексеевское — Альметьевск» и вовсе закрыли для движения всех видов транспорта.

Однако из-за непогоды уже погибли как минимум два человека. В Нижнекамском районе Татарстана водитель автомобиля Лада, по предварительным данным, «не учел дорожно-метеорологические условия», из-за чего не справился с управлением машиной. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia. После ДТП водитель и пассажир Лады скончались.

Какие фильмы ждать в 2026 году
Какие фильмы ждать в 2026 году
Дорогущий фильм от Нолана, много Зендеи и Роберта Паттинсона
Мир7 минут чтения

Поэтому в ведомстве призвали местных жителей отказаться от поездок на личном автотранспорте «в связи с крайне неблагоприятными погодными условиями». Гидрометцентр республики прогнозировал, что непогода ослабнет лишь 5 января, в понедельник. До тех пор ожидаются метели с порывами ветра до 20 метров в секунду, гололедица и ухудшением видимости до 1000 метров.

Тем временем столицу региона город Казань завалило снегом. Как сообщили в пресс-службе мэрии, с городских улиц вывезли 9,8 тысяч тонн снега. Это на 700 тонн больше, чем днем ранее. Непогода повлияла и на работу международного аэропорта Казани — на приём и отправку задерживаются как около 30 рейсов.

Ранее снегопады оставили без света и тепла десятки тысяч жителей Кубани. В Белореченском районе 84 900 человек находились без электричества и отопления более суток. 

