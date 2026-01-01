EN
Общество

Снегопады оставили десятки тысяч жителей Кубани без света и тепла

2 минуты чтения 17:21

После сильных снегопадов и обледенения проводов в некоторых районах  Краснодарского края произошло отключение электричества. В Сочи на данный момент без света остаются около 43 тысяч человек, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Белореченском районе, в котором местные власти под Новый год, в 20:00 часов 31 декабря, объявили режим чрезвычайной ситуации.

На фоне обильного снегопада 84 900 человек до сих пор остаются без света, тепла и воды, рассказал главы муниципального района Сергей Сидоренко. Над устранением аварийного положения работает 17 бригад.

Всего в Краснодарском крае последствия непогоды устраняют специалисты из 120 бригад. «Делаем все возможное, чтобы как можно скорее обеспечить жителей теплом», — сказал Кондратьев, отметив, что практически везде подачу тепла удалось восстановить.

Так же из-за снегопадов в Краснодарском крае оказались обесточены некоторые станции и перегоны железной дороги. В настоящий момент ведутся восстановительные работы, чтобы около 50 поездов возобновили движение. Задержка поездов составляет от 47 мин до более 27 часов.

Тем временем военные расходы России достигли почти двух миллиардов рублей в час. Эксперт Янис Клюге отметил, что за первые девять месяцев 2025 года составили рекордные 11,854 триллиона рублей. 

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия потратила на войну в общей сложности 42,343 триллиона рублей — это 24 годовых бюджета всей системы высшего образования России или 22 года финансирования всей сферы здравоохранения страны.

