Политика

Перуанские шаманы предсказали отставку Мадуро и конец войны в Украине

2 минуты чтения 20:06

Шаманы встретились на берегу моря около столицы Перу Лимы, чтобы провести традиционную церемонию обряда прорицания. Они выпили галлюциногенные отвары, полученные из местных растений, включая аяхуаску и кактус Сан-Педро, и предсказали отставку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и перемирие в войне между Россией и Украиной, сообщает Daily Mail.

Шаманы, одетые в традиционные андские пончо и головные уборы, танцевали под народные инструменты, жгли благовония и несли портреты мировых лидеров. На некоторых из них, в частности Владимира Путина, шаманы плевали специальным отваром, чтобы лучше видеть будущее. Так, перуанские шаманы предсказали, что режим Николаса Мадуро падет в новом 2026 году.

«Мы видим, что Николас Мадуро потерпел поражение. Мы просили Мадуро уйти, уйти в отставку, чтобы президент США Дональд Трамп смог его отстранить, и мы представляли, что в следующем году это произойдет. Он покинет Венесуэлу!» — сказала шаманка Ана Мария Симеон.

США захватили президента союзника России
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
Мир6 минут чтения

Перуанские шаманы также предсказали, что в 2026 году война между Украиной и Россией прекратится. Две страны наконец перестанут сражаться. 

«Я вижу, что конфликт закончится, они поднимут флаг мира!» — провозгласил шаман Хуан де Диос Гарсия.

Однако в тот день на берегу моря украинский вопрос не обрел единогласия среди прорицателей. Шаманка Симеон возразила, что война между Россией и Украиной все-таки продолжится. Вместе с этим шаманы посоветовали американцам быть сильными, потому что в 2026 году Дональд Трамп может тяжело заболеть. 
Во время «Прямой линии» 19 декабря Путин ответил на вопрос о мирных переговорах. Он заявил, что Россия не будет ответственна за новые жертвы в случае ее отказа от мирной сделки по Украине. Также Путин назвал «бредом» деятельность экстрасенсов.

