Эксперты оценили перспективы курса рубля в 2026 году

Рубль по итогам прошедшего года заметно укрепился по отношению к ключевым мировым валютам. В конце декабря агентство Bloomberg назвало его самой быстрорастущей валютой 2025 года — за год рубль прибавил к доллару более 45%. О том, какие факторы будут влиять на курс и чего ожидать от российской валюты в 2026 году, эксперты рассказали «Известиям».

Укрепление рубля происходило на фоне факторов, которые обычно воспринимаются как негативные для курса. Среди них — падение нефтяных котировок и дальнейшее ужесточение антироссийских санкций. В то же время ограничения сократили трансграничное движение капитала и способствовали переходу на расчеты в рублях во внешней торговле, что уменьшило спрос на валюту внутри страны. Дополнительную поддержку курсу оказала высокая ключевая ставка, отмечает издание.

При этом есть и обратная сторона. Экономисты указывают, что сильный рубль снижает доходы экспортеров и бюджета, а также сдерживает рост промышленного производства. Несмотря на это, как пишут «Известия», в течение 2025 года финансовые власти придерживались политики плавающего курса и не предпринимали шагов по целенаправленному ослаблению национальной валюты, хотя такие предложения неоднократно звучали со стороны части бизнеса.

Прогнозы аналитиков на 2026 год расходятся. Так, глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева ожидает умеренного ослабления рубля после новогодних праздников. По ее оценке, давление на курс окажет сокращение объемов ежедневных продаж валюты Центробанком в рамках операций с ФНБ, однако высокая ключевая ставка и сезонно слабый импорт будут сдерживать снижение. В первом квартале 2026 года Пырьева прогнозирует движение курса в направлении 85 рублей за доллар.

Более заметное ослабление рубля во второй половине года допускает главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Он связывает этот сценарий со снижением нефтяных цен, уменьшением профицита текущего счета и ожидаемым смягчением денежно-кредитной политики. По его прогнозу, средний курс доллара в 2026 году составит около 91,5 рубля, а к концу года может достигнуть диапазона 93–97 рублей.

В то же время СЕО брокера Mind Money Юлия Хандошко считает, что финансовые власти в ближайшей перспективе не заинтересованы в ослаблении рубля. По ее словам, при низких темпах экономического роста и сохраняющихся социальных рисках правительство, вероятно, сделает ставку на курсовую стабильность. В этом сценарии курс доллара, по ее оценке, будет находиться в коридоре 78–83 рубля, с приближением к верхней границе в первом квартале года.