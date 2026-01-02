СМИ перечислили «научно обоснованные» способы жить счастливее в новом году

Редакция Би-би-си подготовила список рекомендаций, следование которым позволит чувствовать себя лучше и счастливее в новом году. Все они, как утверждает издание, подкреплены результатами исследований в области психологии, нейронауки и медицины.

Авторы материала подчеркивают, что начало года часто воспринимается как возможность «начать с чистого листа», однако изменить образ мышления и повседневные привычки оказывается сложнее, чем просто дать себе обещания. Журналисты собрали советы, эффективность которых подтверждена научными данными.

В их числе, например, отказ от перфекционизма. Исследования показывают, что стремление к формуле «идеально или никак» связано с повышенным риском тревожных расстройств и депрессии. Эксперты рекомендуют развивать более терпимое отношение к ошибкам и быть добрее к самим себе.

Отдельное внимание уделяется социальным связям, ведь ученые доказали, что качество дружеских отношений напрямую влияет на физическое и психологическое здоровье человека. При этом подчеркивается важность последовательного и поддерживающего поведения в общении с близкими.

Также команда Би-би-си ссылается на исследования, согласно которым социальные хобби — от командных видов спорта до творческих занятий — помогают улучшить настроение. Отмечается, что совместная деятельность может восприниматься как менее утомительная и одновременно способствовать укреплению социальных связей.

Еще один совет касается управления гневом. Вместо подавления этой эмоции исследователи предлагают направлять ее энергию в продуктивное русло. Например, в физическую активность или творческую работу. Вместе с тем они подчеркивают важность контроля агрессивных проявлений.

В подборке также говорится о доказанной пользе практик благодарности. Так, регулярное составление списка позитивных событий дня (хотя бы три пункта), по данным исследований, способствует росту уровня удовлетворенности жизнью и снижению депрессивных симптомов. Кроме того, авторы подборки обращают внимание на более осознанное использование смартфонов, от ограничения уведомлений до полного отказа от гаджетов на время.

Отдельные рекомендации касаются отношения к зимнему времени года, которое у многих сопровождается снижением настроения из-за дефицита дневного света. Исследования, на которые ссылается издание, показывают, что умение замечать и принимать положительные стороны зимы может смягчать проявления сезонной хандры.

Также в подборке Би-би-си упоминается пение. По данным ученых, оно активирует несколько зон мозга, снижает уровень стресса и положительно влияет на физическое состояние, особенно при групповом исполнении.

Завершает список рекомендация уделять внимание короткому дневному сну. Такие перерывы, как отмечается, могут временно улучшать концентрацию и работоспособность, а при регулярной практике способствуют более медленному возрастному снижению когнитивных функций