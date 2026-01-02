Россияне разных поколений поделились планами на новогодние каникулы

Представители трех разных поколений в России рассказали, как они планируют провести новогодние каникулы. Зумеры делают ставку на активное общение и мероприятия с друзьями, миллениалы — на семейный или домашний отдых, а представители поколения X предпочтут поездки за город и время на природе. Об этом говорится в исследовании компании Level Group, результаты которого публикует Forbes.

Как следует из опроса, примерно каждый третий россиянин собирается посвятить праздничные дни общению с близкими и принимать гостей. При этом такой способ отдыха заметно чаще выбирают миллениалы. На их долю приходится 75% участников опроса, остановившихся на этом варианте. Среди зумеров и представителей поколения X подобные планы менее популярны, их разделяют лишь 14% и 12% респондентов соответственно.

Каждый четвертый участник опроса (25%) сообщил, что собирается посещать культурные мероприятия, вечеринки и встречаться с друзьями. Наиболее выражен интерес к активной социальной жизни у зумеров. Такой формат выбрали 49% представителей этого поколения. Среди миллениалов показатель составил 36%, а среди «иксеров» — 20%.

Еще около четверти опрошенных (24%) хотят провести новогодние каникулы в спокойной домашней обстановке. Они собираются отдыхать, смотреть сериалы и заказывать еду. Такой формат чаще всего выбирают миллениалы. Среди них о подобных планах сообщили 69% респондентов. У зумеров и представителей поколения X интерес к пассивному отдыху выражен заметно слабее. Его выбрали 17% и 14% участников опроса соответственно.

О желании провести праздничные дни за городом, на природе или в путешествии сообщил каждый десятый участник исследования. Этот вариант также чаще выбирают миллениалы. Они составляют 68% респондентов, остановившихся на таком формате отдыха. Среди представителей поколения X подобные планы разделяют 23% опрошенных, а среди зумеров только 10%.

Небольшая часть участников опроса собирается посвятить длинные выходные бытовым делам. Пять процентов респондентов сообщили, что планируют заняться уборкой, разбором вещей или ремонтом. Еще три процента намерены провести праздничные дни в привычном режиме, не меняя повседневный распорядок.