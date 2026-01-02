EN
Россияне назвали главные источники раздражения в новогодние каникулы

2 минуты чтения 08:41 | Обновлено: 08:42

Россияне рассказали, что больше всего мешает их отдыху в новогодние каникулы. Оказалось, что главным источником раздражения служат соседи, которые слишком громко разговаривают. Об этом пишет «РБК Недвижимость» со ссылкой на исследовании компании Rockwool.

Согласно результатам опроса, с громкими разговорами соседей в праздничные дни сталкиваются 28% респондентов. На втором месте среди факторов, мешающих спокойному отдыху, оказались громкая музыка и звук телевизора в соседних квартирах, на них пожаловались 22% участников исследования. Еще 17% опрошенных отметили, что им мешает шум от соседских вечеринок, доносящийся через стены.

Звуки салютов, фейерверков и хлопушек раздражают 14% россиян, а шум в подъезде или на улице — 13%. При этом реже всего источником дискомфорта становятся домашние животные соседей, на них указали только 5% респондентов.

Исследование также показало, что многие россияне плохо ориентируются в правилах соблюдения тишины. Лишь треть опрошенных (33%) заявили, что хорошо знают действующие нормативы. Еще 27% отметили, что в целом представляют основные ограничения. Каждый десятый респондент слышал о правилах, но не уверен в том, как они работают, а 12% признались, что вовсе не знают, в какое время шум разрешен, а в какое — запрещен. 

Также участники опроса поделились своими способами справляться с шумом. Так, 28% участников опроса предпочитают просто терпеть неудобство. По 19% респондентов готовы попросить соседей вести себя тише и столько же — сами намерены пошуметь в Новый год. Еще 16% планируют уехать за город, 13% собираются использовать беруши или наушники, 9% — включать белый шум, а 8% намерены провести праздники вне дома.

