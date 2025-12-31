Банки начали блокировать снятие крупных сумм в банкоматах

Российские банки стали блокировать снятие крупных сумм наличных через банкоматы. Об этом сообщает РИА «Новости» без указания источника информации. Агентство не уточняет, о каких именно банках идет речь.

По данным РИА «Новости», если россияне пытаются снять крупную сумму, операция сначала блокируется, а затем клиентам перезванивают из банка с просьбой подтвердить свои действия.

После этого банки сообщают, что снятие наличных можно повторить еще раз без блокировки через пять минут. Какие суммы банки расценивают как крупные, также не уточняется.

Ранее «Известия» писали, что россияне стали жаловаться на блокировки карт и отдельных транзакций при попытке перевести деньги между своими счетами. Эксперты объяснили это тем, что банки усиливают контроль за мошенническими действиями и перестраховываются, несмотря на риск потерять клиентов.

Газета отметила, что блокировка карт и операций может произойти вне зависимости от суммы перевода, поскольку банки опасаются штрафов и потери лицензии. Так, в ВТБ изданию рассказали, что сумма перевода, из-за которой могут наложить ограничения, не имеет значения.

До этого РИА «Новости» сообщило, что банки начали проверять наличие родственных связей при переводе крупных сумм денег. Механизм проверки, который описало агентство, оказался похож на способ верификации при снятии наличных в банкомате — транзакцию сначала блокировали, затем клиенту перезванивал сотрудник банка, чтобы получить подтверждение операции и чтобы клиент объяснил, как он связан с получателем перевода.