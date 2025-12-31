EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Банки начали блокировать снятие крупных сумм в банкоматах

2 минуты чтения 14:23 | Обновлено: 14:24

Российские банки стали блокировать снятие крупных сумм наличных через банкоматы. Об этом сообщает РИА «Новости» без указания источника информации. Агентство не уточняет, о каких именно банках идет речь.

По данным РИА «Новости», если россияне пытаются снять крупную сумму, операция сначала блокируется, а затем клиентам перезванивают из банка с просьбой подтвердить свои действия. 

После этого банки сообщают, что снятие наличных можно повторить еще раз без блокировки через пять минут. Какие суммы банки расценивают как крупные, также не уточняется.

Коварный тест по новогоднему кино
Коварный тест по новогоднему кино
Вы точно смотрели «Иронию судьбы» много раз, но помните ли, как звали подруг Нади?
Общество2 минуты чтения

Ранее «Известия» писали, что россияне стали жаловаться на блокировки карт и отдельных транзакций при попытке перевести деньги между своими счетами. Эксперты объяснили это тем, что банки усиливают контроль за мошенническими действиями и перестраховываются, несмотря на риск потерять клиентов.

Газета отметила, что блокировка карт и операций может произойти вне зависимости от суммы перевода, поскольку банки опасаются штрафов и потери лицензии. Так, в ВТБ изданию рассказали, что сумма перевода, из-за которой могут наложить ограничения, не имеет значения.

До этого РИА «Новости» сообщило, что банки начали проверять наличие родственных связей при переводе крупных сумм денег. Механизм проверки, который описало агентство, оказался похож на способ верификации при снятии наличных в банкомате — транзакцию сначала блокировали, затем клиенту перезванивал сотрудник банка, чтобы получить подтверждение операции и чтобы клиент объяснил, как он связан с получателем перевода.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Коварный тест по новогоднему кино
Общество
Коварный тест по новогоднему кино
Вы точно смотрели «Иронию судьбы» много раз, но помните ли, как звали подруг Нади?
00:01
Они хотели потеснить Google
Экономика
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
00:01 30 декабря
«Из говна и палок»
Экономика
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
00:01 29 декабря
Последняя фотография
Криминал
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
17:00 28 декабря
Молочный поросенок и медовуха
Общество
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
00:01 28 декабря
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников