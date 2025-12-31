Фейерверки запретили в нескольких регионах России

Россиян в аннексированном Крыму могут оштрафовать за запуск фейерверков сразу на миллион рублей из-за того, что запрет на салюты совпадает со статьей о невыполнении требований по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, сообщает «Медиазона».

Больше всего ограничений действует в российских регионах, которые граничат с Украиной. Например, в Белгородской, Брянской и Ростовских областях запрет на использование фейерверков действует круглый год. В свою очередь власти Курской области ограничили салюты с 22 декабря по 22 января.

Постоянные запреты на запуск фейерверков действуют также в оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей. В Тверской же области запрет продлили до весны 2026 года.

«Всю жизнь проводили Новый год без всяких там фейерверков, а сейчас вошли во вкус. Тем не менее надо понимать серьезность момента», — заявил в разговоре с «Лентой» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Часть регионов России, например, Ярославская область, ограничились отменой муниципальных и региональных салютов, не вводя запрета на использование пиротехники для частных лиц. А в Уфе власти опубликовали перечень из 16 площадок в разных районах города, где разрешено использование фейерверков.

Всего в новогодние праздники россиянам как минимум из 19 российских регионов запретили запускать фейерверки. Им разрешено использовать только хлопушки, «холодные фонтаны» и бенгальские огни. На данный момент запрет на салюты, помимо вышеперечисленных, действует в Калужской, Волгоградской, Липецкой, Костромской, Пензенской областях, Калмыкии, Красноярском крае, Северной Осетии и двух городах Чувашии.

Также россияне рассказали о вещах, которые в новогоднюю ночь раздражают их сильнее всего. Большинство пожаловались на громкие залпы петард пожаловались. Некоторые также сказали, что у них вызывает недовольство пьяных людей.