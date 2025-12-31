EN
Общество

Фейерверки запретили в нескольких регионах России

2 минуты чтения 00:32 31 декабря

Россиян в аннексированном Крыму могут оштрафовать за запуск фейерверков сразу на миллион рублей из-за того, что запрет на салюты совпадает со статьей о невыполнении требований по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, сообщает «Медиазона».

Больше всего ограничений действует в российских регионах, которые граничат с Украиной. Например, в Белгородской, Брянской и Ростовских областях запрет на использование фейерверков действует круглый год. В свою очередь власти Курской области ограничили салюты с 22 декабря по 22 января.

Постоянные запреты на запуск фейерверков действуют также в оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей. В Тверской же области запрет продлили до весны 2026 года.

«Всю жизнь проводили Новый год без всяких там фейерверков, а сейчас вошли во вкус. Тем не менее надо понимать серьезность момента», — заявил в разговоре с «Лентой» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Коварный тест по новогоднему кино
Коварный тест по новогоднему кино
Вы точно смотрели «Иронию судьбы» много раз, но помните ли, как звали подруг Нади?
Общество

Часть регионов России, например, Ярославская область, ограничились отменой муниципальных и региональных салютов, не вводя запрета на использование пиротехники для частных лиц. А в Уфе власти опубликовали перечень из 16 площадок в разных районах города, где разрешено использование фейерверков.

Всего в новогодние праздники россиянам как минимум из 19 российских регионов запретили запускать фейерверки. Им разрешено использовать только хлопушки, «холодные фонтаны» и бенгальские огни. На данный момент запрет на салюты, помимо вышеперечисленных, действует в Калужской, Волгоградской, Липецкой, Костромской, Пензенской областях, Калмыкии, Красноярском крае, Северной Осетии и двух городах Чувашии.

Также россияне рассказали о вещах, которые в новогоднюю ночь раздражают их сильнее всего. Большинство пожаловались на громкие залпы петард пожаловались. Некоторые также сказали, что у них вызывает недовольство пьяных людей.

