Россияне назвали раздражающие их факторы в новогоднюю ночь

Аналитики рекрутингового портала Superjob провели опрос среди женщин и мужчин в России о том, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь. Результаты исследования публикует РИА «Новости».

Опрос проводился среди 1600 респондентов. По данным Superjob, самым раздражающим фактором оказались новогодние салюты. На громкие залпы петард пожаловались 18% опрошенных. При этом женщин шум за окнами беспокоит значительно чаще, чем мужчин — 25% против 12%.

Поведение пьяных людей, согласно опросу, вызывает недовольство у 8% опрошенных. Как отмечают аналитики, речь идет как о выходках близких, так и о незнакомцев на улице.

Исследование показало, что россиян также бесят скучные новогодние телепередачи. Так ответили 6% респондентов. Больше всего телевизионное однообразие в новогоднюю ночь, как выяснилось, выводит из себя мужчин, чем женщин — 8% против 3%.

Предпраздничный ажиотаж в магазинах вызывает раздражение у 2% участников опроса. По 1% респондентов переживают из-за переедания, недосыпа, одиночества или того, что праздник слишком быстро заканчивается.

Согласно результатам, каждый пятый опрошенный (19%) указал на другие причины раздражения. Среди них всеобщая суета, необходимость готовить праздничный стол, накопившаяся усталость к концу года, обилие открыток и гифок в мессенджерах, плохая погода и прочие факторы.

При этом, по данным Superjob, более трети россиян (41% мужчин и 31% женщин) заявили, что в новогоднюю ночь их ничего не раздражает. Как подчеркивают аналитики, это самый высокий уровень спокойствия за последние пять лет.

