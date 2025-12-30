EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россияне назвали раздражающие их факторы в новогоднюю ночь

2 минуты чтения 10:06 | Обновлено: 11:17
Россияне назвали раздражающие их факторы в новогоднюю ночь

Аналитики рекрутингового портала Superjob провели опрос среди женщин и мужчин в России о том, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь. Результаты исследования публикует РИА «Новости».

Опрос проводился среди 1600 респондентов. По данным Superjob, самым раздражающим фактором оказались новогодние салюты. На громкие залпы петард пожаловались 18% опрошенных. При этом женщин шум за окнами беспокоит значительно чаще, чем мужчин — 25% против 12%.

Поведение пьяных людей, согласно опросу, вызывает недовольство у 8% опрошенных. Как отмечают аналитики, речь идет как о выходках близких, так и о незнакомцев на улице.

Исследование показало, что россиян также бесят скучные новогодние телепередачи. Так ответили 6% респондентов. Больше всего телевизионное однообразие в новогоднюю ночь, как выяснилось, выводит из себя мужчин, чем женщин — 8% против 3%.

Молочный поросенок и медовуха
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
Общество10 минут чтения

Предпраздничный ажиотаж в магазинах вызывает раздражение у 2% участников опроса. По 1% респондентов переживают из-за переедания, недосыпа, одиночества или того, что праздник слишком быстро заканчивается.

Согласно результатам, каждый пятый опрошенный (19%) указал на другие причины раздражения. Среди них всеобщая суета, необходимость готовить праздничный стол, накопившаяся усталость к концу года, обилие открыток и гифок в мессенджерах, плохая погода и прочие факторы.

«Из говна и палок»
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
Экономика12 минут чтения

При этом, по данным Superjob, более трети россиян (41% мужчин и 31% женщин) заявили, что в новогоднюю ночь их ничего не раздражает. Как подчеркивают аналитики, это самый высокий уровень спокойствия за последние пять лет.

Ранее россияне поделились своими планами по увеличению дохода в 2026 году. Согласно результатам исследования онлайн-сервиса «Выберу.ру», 25% респондентов хотят добиться повышения зарплаты без увеличения рабочей нагрузки. Еще 19% заявили о готовности брать дополнительные смены, а 18% — о поиске подработки или дополнительных проектов, не связанных с основным местом работы. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Unsplash

Посмотрите другие материалы

Они хотели потеснить Google
Экономика
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
00:01
«Из говна и палок»
Экономика
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
00:01 29 декабря
Последняя фотография
Криминал
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
17:00 28 декабря
Молочный поросенок и медовуха
Общество
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
00:01 28 декабря
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Экономика
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
00:01 26 декабря

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников