Центробанк дал прогноз о развитии российской экономики в 2026 году

Российский Центробанк опубликовал ответ на вопрос о том, чего ждать от экономики в следующем году, в своем телеграм-канале. В регуляторе ждут роста экономики, ускорения роста ВВП и замедления инфляции.

Главным результатом этого года в ЦБ также назвали замедление инфляции, благодаря которому регулятор стал снижать ключевую ставку — она опустилась на пять процентных пунктов с июня этого года. Последний раз это произошло 19 декабря, когда ставку снизили до 16% годовых.

При этом в ЦБ отметили, что дальнейшее понижение ключевой ставки будет «аккуратным и постепенным». «Устойчивое замедление инфляции позволит нам постепенно снизить ключевую ставку до нейтральных значений», — говорится в сообщении регулятора.

Там прогнозируют, что к концу следующего года инфляция снизится до 4–5%, то есть цены будут расти медленнее, а ставки по кредитам будут ниже. «Людям и бизнесу станет проще строить планы и думать о будущем», — пообещали в ЦБ.

Кроме того, регулятор спрогнозировал умеренный рост реальных зарплат и доходов населения вместе с ростом экономики на 0,5–1,5% в 2026 году и небольшим ускорением темпов в последующих.

«Конечно, мы готовы к различным вариантам развития событий. <…> При любых изменениях в экономике и мире Банк России будет действовать оперативно и уверенно. Независимо от сценария цель остается неизменной — низкая инфляция вблизи 4%», — заключили в ЦБ.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина предсказала повышение цен в начале следующего года из-за повышения НДС. Она также пообещала, что российская экономика выйдет из состояния перегрева в первой половине 2026 года.