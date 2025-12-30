EN
СМИ сообщили о беспрецедентном росте потерь России в Украине

2 минуты чтения 10:20 | Обновлено: 10:38

Потери России в войне с Украиной в 2025 году растут самыми быстрыми темпами с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на собственный анализ данных о погибших российских военных.

Они хотели потеснить Google
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
Экономика19 минут чтения

По оценке журналистов, за последние десять месяцев динамика роста подтвержденных потерь резко ускорилась. На фоне активизации переговоров о возможном мирном урегулировании при участии администрации президента США Дональда Трампа, в российских источниках было опубликовано на 40% больше некрологов о погибших солдатах, чем годом ранее.

Всего Би-би-си удалось подтвердить имена почти 160 тысяч человек, погибших на стороне России в Украине. Подсчет ведется совместно с изданием «Медиазона» и волонтерами с февраля 2022 года на основе официальных сообщений, публикаций в СМИ, социальных сетей, а также данных о новых захоронениях и мемориалах. При этом опрошенные изданием военные эксперты считают, что эти данные отражают лишь 45–65% реальных потерь. Таким образом, общее число погибших россиян может составлять от 243 до 352 тысяч человек, резюмирует издание.

Журналисты отмечают, что число некрологов не является точной статистикой потерь, поскольку часть сообщений со временем может не подтвердиться. При этом такая динамика позволяет судить об изменении интенсивности боевых действий. В Би-би-си указывают, что рост числа публикаций совпадал с ключевыми политическими событиями, включая первые прямые переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина о завершении войны, их встречу на Аляске и обсуждение американского мирного плана. Осенью 2025 года в отдельные периоды публиковалось в среднем до 322 некрологов в сутки — это вдвое больше, чем годом ранее.

Последняя фотография
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
Криминал6 минут чтения

Издание также обращает внимание на изменение структуры потерь. Большинство россиян, погибших в 2025 году, не имели военного опыта до начала вторжения. После боев за Авдеевку в 2023 году резко выросла доля так называемых «добровольцев» — людей, подписавших контракт уже в ходе войны. Если год назад они составляли около 15% погибших, то в 2025 году — уже каждого третьего.

По данным российских властей, только за этот год контракт с армией подписали более 330 тысяч человек. При этом в НАТО оценивают ежемесячные потери российской армии примерно в 25 тысяч погибших. Несмотря на это, Россия, по оценкам аналитиков, пока продолжает восполнять потери без объявления масштабной мобилизации.

Киев также несет значительные потери в войне, отмечает Би-би-си. По оценке украинских властей и независимых экспертов, число погибших украинских военных может достигать 140 тысяч человек.

