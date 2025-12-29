EN
Экономика

Россияне поделились планами по росту доходов в 2026 году

2 минуты чтения 10:58 | Обновлено: 11:04

Более 60% россиян в следующем году планируют разными способами увеличить свой доход, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса «Выберу.ру». Опрос проводился среди 3000 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Согласно результатам исследования, 25% респондентов, чтобы улучшить финансовое положение в 2026-м, намерены добиваться повышения зарплаты без увеличения рабочей нагрузки. Еще 19% готовы брать дополнительные смены, а 18% планируют искать подработку или дополнительные проекты, не связанные с основным местом работы.

Кроме того, 14% опрошенных рассматривают смену профессии или повышение квалификации как способ увеличить доход. О планах открыть собственное дело или развивать самозанятость сообщили 16% респондентов. Еще 8% заявили, что собираются сочетать сразу несколько стратегий для роста заработка.

При этом 44% россиян, согласно результатам опроса, рассчитывают увеличить совокупный доход на 10–20%, а 18% — более чем на 20%. Еще 27% респондентов ставят целью сохранить текущий уровень доходов при одновременном снижении расходов.

Исследование также показало, что 62% опрошенных в 2026 году намерены уделять больше внимания экономии. В частности, 58% планируют отказаться от спонтанных покупок, а 46% — заранее планировать крупные траты и вести регулярный учет личного бюджета.

Большинство участников опроса сообщили, что намерены направлять сэкономленные средства на накопления и инвестиции. Так, 51% респондентов собираются распределять деньги между банковскими вкладами, накопительными счетами, облигациями, акциями и альтернативными финансовыми инструментами.

Отдельное внимание россияне планируют уделять формированию финансовой подушки безопасности. Согласно данным исследования, 47% опрошенных в 2026 году рассчитывают иметь резерв средств, эквивалентный не менее чем трем месяцам расходов, а 22% рассчитывают увеличить его до шести месяцев и более.

