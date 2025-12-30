Мать стреляла в сына после ссоры во время праздничного застолья

В американском штате Флорида местная полиция арестовала 50-летнюю Розиту Смит по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений. По версии следствия, она прострелила ногу собственному сыну после рождественского бранча в одном из популярных ресторанов Майами, пишет журнал People, ссылаясь на официальные документы.

Так, в полицейском протоколе говорится, что прибывшие по вызову силовики обнаружили истекающего кровью мужчину с простреленным бедром возле ресторана Red Rooster. Пострадавшего доставили в больницу, где он позже под присягой рассказал полицейским, что приехал в ресторан на рождественский бранч со своей матерью.

Во время трапезы, по его словам, женщина «расстроилась, заявив, что он вел себя неуважительно». Ссора продолжилась на парковке, а когда мужчина сел в машину, мать достала пистолет и потребовала, чтобы он покинул автомобиль. Когда он сделал это, женщина произвела один выстрел, «попав жертве в левое бедро», и скрылась с места происшествия, говорится в протоколе допроса.

Позже Смит нашли и задержали, однако она не признала своей вины, а свои действия назвала необходимой самообороной. Она заявила полицейским, что, сев в машину, сын угрожал ее избить. Как утверждает Смит, криминальное прошлое сына заставило ее опасаться за собственную жизнь и здоровье. По ее словам, она вышла из машины, чтобы позвать на помощь, а когда сын вышел вслед за ней, начал преследовать ее и угрожать, применила оружие для собственной защиты.