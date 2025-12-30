EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Мать стреляла в сына после ссоры во время праздничного застолья

2 минуты чтения 16:10 | Обновлено: 16:11

В американском штате Флорида местная полиция арестовала 50-летнюю Розиту Смит по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений. По версии следствия, она прострелила ногу собственному сыну после рождественского бранча в одном из популярных ресторанов Майами, пишет журнал People, ссылаясь на официальные документы.

Так, в полицейском протоколе говорится, что прибывшие по вызову силовики обнаружили истекающего кровью мужчину с простреленным бедром возле ресторана Red Rooster. Пострадавшего доставили в больницу, где он позже под присягой рассказал полицейским, что приехал в ресторан на рождественский бранч со своей матерью.

Во время трапезы, по его словам, женщина «расстроилась, заявив, что он вел себя неуважительно». Ссора продолжилась на парковке, а когда мужчина сел в машину, мать достала пистолет и потребовала, чтобы он покинул автомобиль. Когда он сделал это, женщина произвела один выстрел, «попав жертве в левое бедро», и скрылась с места происшествия, говорится в протоколе допроса.

Они хотели потеснить Google
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
Экономика19 минут чтения

Позже Смит нашли и задержали, однако она не признала своей вины, а свои действия назвала необходимой самообороной. Она заявила полицейским, что, сев в машину, сын угрожал ее избить. Как утверждает Смит, криминальное прошлое сына заставило ее опасаться за собственную жизнь и здоровье. По ее словам, она вышла из машины, чтобы позвать на помощь, а когда сын вышел вслед за ней, начал преследовать ее и угрожать, применила оружие для собственной защиты.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Они хотели потеснить Google
Экономика
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
00:01
«Из говна и палок»
Экономика
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
00:01 29 декабря
Последняя фотография
Криминал
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
17:00 28 декабря
Молочный поросенок и медовуха
Общество
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
00:01 28 декабря
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Экономика
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
00:01 26 декабря

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников