Лукашенко помиловал 20 политзаключенных

Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 22 человек, среди них 20 осужденных за «экстремизм». Об этом пишет телеграм-канал «Пул первого».

Они хотели потеснить Google Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир? Экономика 19 минут чтения

В публикации отмечается, что среди помилованных 15 женщин и 7 мужчин, среди отпущенных на свободу у 11 человек есть несовершеннолетние дети. Правозащитный центр «Весна» пишет, что 20 помилованных являются политзаключенными. Их имена на момент публикации неизвестны.

Это второе массовое помилование в Беларуси за декабрь 2025 года. 13 декабря власти страны освободили из мест лишения свободы 123 политзаключенных в рамках сделки с США по ослаблению наложенных на Беларусь санкций. Вашингтон в обмен на выход на свободу диссидентов снял санкции с беларусской калийной отрасли.

В тот день на свободу вышла одна из ключевых фигур протестного движения Беларуси в 2020 году Мария Колесникова, она была членом объединенного штаба оппозиционных кандидатов Светланы Тихановской и Вероники Цепкало. В сентябре 2020 года ее попытались насильно выдворить из страны, а в 2021 году суд приговорил Колесникову к 11 годам лишения свободы по обвинениям в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. В последние годы правозащитники неоднократно сообщали об ухудшении состояния здоровья оппозиционерки в колонии.

Советская пропаганда называла их людоедами Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями Политика 27 минут чтения

Также Лукашенко в середине декабря освободил Нобелевского лауреата премии мира 2022 года Алеся Беляцкого и политика Виктора Бабарико, который считался одним из главных соперников Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года.

Вместе с ними на свободу тогда вышли и главный редактор крупнейшего портала Беларуси Tut.by Марина Золотова, литературовед и политический аналитик Александр Федута, правозащитники Валентин Стефанович и Владимир Лабкович и других политзаключенных. После появления новостей о массовом помиловании правозащитная организация BYSOL открыла срочный сбор для бывших заключенных на 123 тысячи евро и за несколько дней закрыла эту цель. Сейчас на странице сбора указано, что организация получила пожертвований на почти 260 тысяч евро.