EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Звезду «Счастливы вместе» Виктора Логинова обвинили в домашнем насилии

2 минуты чтения 12:34

Актриса Мария Гуськова обвинила своего супруга Виктора Логинова, звезду сериала «Счастливы вместе», в домашнем насилии, изменах и угрозах. В ответ Логинов назвал Гуськову «психически нездоровой» и объявил о начале бракоразводного процесса.

Четвертая супруга Логинова, записала серию сторис в инстаграме, в которых рассказала о систематических побоях, психологическом давлении и контроле с его стороны. По ее словам, Логинов запрещал ей посещать публичные мероприятия и кастинги, что негативно отразилось на ее карьере.

«Я была глупой, когда пропускала в начале отношений мимо ушей оскорбления в адрес всех бывших жен и женщин. Все поголовно были истеричками, гнидами, воровками и больные на голову, которым надо лечиться. Страшно за человека, у которого сценарий из раза в раз повторяется в жизни», — рассказала Гуськова.

Она утверждает, что из-за физического и эмоционального насилия со стороны мужа, она вынуждена «бегать по психологам, психотерапевтам и реабилитационным центрам».

Последняя фотография
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
Криминал6 минут чтения

«Я устала критично сбрасывать вес. Сейчас я вешу около 38 килограммов. Я устала пить антидепрессанты, которые мне выписали в этом году, я устала чувствовать себя больной. Я устала бороться, я устала бежать за будущим, которого нет. Я устала биться за человека, который этого недостоин. Я развожусь. Я подала на развод», — заявила Гуськова.

Кроме того, по словам актрисы, супруг угрожает ей и ее семье. Она утверждает, что Логинов обещал испортить ее репутацию и разрушить карьеру, а также подбросить «взрывпакет» в дом бабушки и дедушки.

«Из говна и палок»
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
Экономика12 минут чтения

«Человек не дает мне развод. Обосновывая это тем, что не хочет разводиться, но при этом творя лютую дичь. Все, что мне остается делать, — это полагаться на наши законы и наш суд», — сказала Гуськова.

В разговоре с RTVI Логинов заявил, что «Мария Гуськова — психически нездоровый человек». «За подробностями вы можете обратиться к ней. И да, мы разводимся, конечно», — сказал он.

26-летняя Гуськова и 50-летний Логинов поженились в 2020 году. Спустя год после свадьбы актриса объявила о разводе, однако позже они помирились и продолжили совместную жизнь, пишет издание «Екатеринбург онлайн».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Они хотели потеснить Google
Экономика
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
00:01
«Из говна и палок»
Экономика
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
00:01 29 декабря
Последняя фотография
Криминал
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
17:00 28 декабря
Молочный поросенок и медовуха
Общество
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
00:01 28 декабря
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Экономика
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
00:01 26 декабря

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Названо самое популярное порно среди россиян
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников