Звезду «Счастливы вместе» Виктора Логинова обвинили в домашнем насилии

Актриса Мария Гуськова обвинила своего супруга Виктора Логинова, звезду сериала «Счастливы вместе», в домашнем насилии, изменах и угрозах. В ответ Логинов назвал Гуськову «психически нездоровой» и объявил о начале бракоразводного процесса.

Четвертая супруга Логинова, записала серию сторис в инстаграме, в которых рассказала о систематических побоях, психологическом давлении и контроле с его стороны. По ее словам, Логинов запрещал ей посещать публичные мероприятия и кастинги, что негативно отразилось на ее карьере.

«Я была глупой, когда пропускала в начале отношений мимо ушей оскорбления в адрес всех бывших жен и женщин. Все поголовно были истеричками, гнидами, воровками и больные на голову, которым надо лечиться. Страшно за человека, у которого сценарий из раза в раз повторяется в жизни», — рассказала Гуськова.

Она утверждает, что из-за физического и эмоционального насилия со стороны мужа, она вынуждена «бегать по психологам, психотерапевтам и реабилитационным центрам».

Последняя фотография За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми Криминал 6 минут чтения

«Я устала критично сбрасывать вес. Сейчас я вешу около 38 килограммов. Я устала пить антидепрессанты, которые мне выписали в этом году, я устала чувствовать себя больной. Я устала бороться, я устала бежать за будущим, которого нет. Я устала биться за человека, который этого недостоин. Я развожусь. Я подала на развод», — заявила Гуськова.

Кроме того, по словам актрисы, супруг угрожает ей и ее семье. Она утверждает, что Логинов обещал испортить ее репутацию и разрушить карьеру, а также подбросить «взрывпакет» в дом бабушки и дедушки.

«Из говна и палок» Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии Экономика 12 минут чтения

«Человек не дает мне развод. Обосновывая это тем, что не хочет разводиться, но при этом творя лютую дичь. Все, что мне остается делать, — это полагаться на наши законы и наш суд», — сказала Гуськова.

В разговоре с RTVI Логинов заявил, что «Мария Гуськова — психически нездоровый человек». «За подробностями вы можете обратиться к ней. И да, мы разводимся, конечно», — сказал он.

26-летняя Гуськова и 50-летний Логинов поженились в 2020 году. Спустя год после свадьбы актриса объявила о разводе, однако позже они помирились и продолжили совместную жизнь, пишет издание «Екатеринбург онлайн».