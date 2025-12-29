EN
Экономика

Россияне смогут пополнять счет через банкомат любого банка

2 минуты чтения

Центробанк России планирует расширить функционал системы быстрых платежей (СБП) и предоставить россиянам возможность пополнять свой счет через банкоматы любых банков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллу Бакину.

«Из говна и палок»
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
Экономика12 минут чтения

По словам Бакиной, ЦБ планирует внедрить данный функционал уже в ближайшее время, это решение регулятор принял вместе с участниками рынка. При этом точные сроки, в которые пополнение счета наличными таким образом станет доступным россиянам, она не назвала.

Бакина считает, что доля безналичных платежей в России в ближайшие годы продолжит расти и к 2030 году достигнет 90%. Она отметила, что в среднесрочной перспективе самыми популярными способами безналичного платежа станут QR-коды и оплата по биометрии.

Также в ЦБ планируют расширить возможности совершать онлайн-платежи в бюджет. Бакина отметила, что за девять месяцев 2025 года через СБП было совершено 13 миллиардов операций почти на 75 триллионов рублей — объем вырос в полтора раза по сравнению с предыдущим периодом.

В Центробанке планируют также работать над увеличением количества стран, в которых россияне могут оплачивать товары и услуги через QR-код. По словам Бакиной, количество участников этой схемы взаимодействия с российскими банками растет, однако она отказалась назвать конкретные страны и банки, планирующие внедрить эту систему.

Ранее Бакина говорила о четырех странах, в которых планировалось запустить пилотный проект по оплате QR-кодами. На тот момент она отчиталась, что три из них уже дали свое согласие. Их полный список она не назвала.

Сейчас оплата через QR-код для россиян доступна в Турции, «Коммерсантъ» сообщал о доступности этой услуги во Вьетнаме, Кыргызстане и Таджикистане.

