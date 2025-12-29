Россияне смогут пополнять счет через банкомат любого банка

Центробанк России планирует расширить функционал системы быстрых платежей (СБП) и предоставить россиянам возможность пополнять свой счет через банкоматы любых банков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллу Бакину.
По словам Бакиной, ЦБ планирует внедрить данный функционал уже в ближайшее время, это решение регулятор принял вместе с участниками рынка. При этом точные сроки, в которые пополнение счета наличными таким образом станет доступным россиянам, она не назвала.
Бакина считает, что доля безналичных платежей в России в ближайшие годы продолжит расти и к 2030 году достигнет 90%. Она отметила, что в среднесрочной перспективе самыми популярными способами безналичного платежа станут QR-коды и оплата по биометрии.
Также в ЦБ планируют расширить возможности совершать онлайн-платежи в бюджет. Бакина отметила, что за девять месяцев 2025 года через СБП было совершено 13 миллиардов операций почти на 75 триллионов рублей — объем вырос в полтора раза по сравнению с предыдущим периодом.
В Центробанке планируют также работать над увеличением количества стран, в которых россияне могут оплачивать товары и услуги через QR-код. По словам Бакиной, количество участников этой схемы взаимодействия с российскими банками растет, однако она отказалась назвать конкретные страны и банки, планирующие внедрить эту систему.
Ранее Бакина говорила о четырех странах, в которых планировалось запустить пилотный проект по оплате QR-кодами. На тот момент она отчиталась, что три из них уже дали свое согласие. Их полный список она не назвала.
Сейчас оплата через QR-код для россиян доступна в Турции, «Коммерсантъ» сообщал о доступности этой услуги во Вьетнаме, Кыргызстане и Таджикистане.