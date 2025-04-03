QR-коды российской Системы быстрых платежей протестируют за рубежом

В четырех странах запустят пилотный проект по оплате QR-кодами, заявила во время выступления в Госдуме глава департамента платежной системы Центробанка Алла Бакина, сообщает радиостанция «Бизнес FM». По словам Бакиной, с тремя странами из этих четырех уже удалось договориться, названия стран чиновница не привела.

Ранее посол Турции в России Танжу Билгич заявил, что частные компании при поддержке правительства Турции внедрят в стране оплату с помощью QR-кодов через приложения российских банков.

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Председатель правления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Александр Линников сообщил «Бизнес FM», что платежи по QR-кодам протестируют в «дружественных России государствах, которые активно посещаются российскими туристами и предпринимателями». Он отметил, что для этого способа оплаты не потребуется устанавливать дополнительные приложения, но пользователям понадобится подключение к мобильному интернету за границей.

Сейчас россияне могут расплатиться в Турции с помощью местной системе TR QR, сообщает «Бизнес FM» со ссылкой на информацию российских банков. Также в ряде отелей и торговых точек Турции работает система Sigma Pay, позволяющая россиянам расплатиться через СБП с комиссией 12 процентов, писало агентство РИА «Новости».

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В 2023 году Бакина заявила «Известиям», что россиянам стали доступны переводы через СБП в пять стран, в том числе в Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В январе этого года «Известия» без ссылки на источник сообщили, что стран, в которых принимают переводы по СБП уже девять — это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Лаос, Молдова, Таджикистан, Узбекистан и частично признанная республика Абхазия.