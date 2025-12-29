Приложения для знакомств стали площадками для поиска работы

Соискатели все чаще используют приложения для знакомств не для личного общения, а для поиска работы и профессиональных контактов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные опросов и интервью с пользователями таких сервисов.

Последняя фотография За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми Криминал 6 минут чтения

Так, одна из собеседниц агентства, 20-летняя студентка Калифорнийского колледжа искусств Тиффани Чау, рассказала, как изменила свой профиль в приложении Hinge для поиска профессиональных контактов и рекомендаций. Один из мэтчей привел ее на вечеринку, где она познакомилась с людьми из индустрии и получила советы, полезные для поиска стажировки в сфере продуктового дизайна. При этом романтических отношений из знакомства не возникло. По словам Чау, она воспринимает дейтинговые приложения «как еще одну платформу для нетворкинга наряду с Instagram или LinkedIn».

По данным рекрутингового сервиса ResumeBuilder.com, около трети пользователей приложений для знакомств в США хотя бы раз использовали их для карьерных целей. Две трети респондентов целенаправленно искали совпадения с людьми, работающими в интересных для них компаниях, а три четверти — с теми, кто занимает желаемые должности. Чаще всего для этих целей использовались Tinder, Bumble и Hinge.

Эксперты связывают эту тенденцию с ухудшением ситуации на рынке труда, отмечает Bloomberg. По данным Бюро трудовой статистики США, уровень безработицы в стране в 2025 году вырос до 4,6%. Одновременно соискатели сталкиваются с последствиями автоматизации найма. Резюме все чаще отбираются алгоритмами, а системы подбора персонала оказываются перегружены из-за большого числа кандидатов. В результате, как отмечается в материале, человеческое общение практически вытесняется из процесса найма, и соискатели ищут любые альтернативные способы выйти на живого менеджера или потенциального работодателя, в том числе через личные знакомства и цифровые платформы, изначально не предназначенные для поиска работы.

«Из говна и палок» Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии Экономика 12 минут чтения

При этом тренд, вероятно, затронул не только молодежь. Почти половина пользователей, применяющих дейтинговые приложения для поиска работы, сообщили о доходах свыше 200 тысяч долларов в год. Это позволяет предположить, что к подобной практике прибегают и более опытные специалисты.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, считают, что поиск работы через дейтинговые приложения вряд ли станет распространенной практикой, однако рассматривают его как один из способов адаптации к изменяющимся условиям рынка труда.