Воюющие на стороне России неонацисты выступили против мессенджера Max

Неонацисты диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» предостерегли россиян от установки государственного мессенджера Max. Одной из проблем приложения они назвали «слежку и контроль», говорится в телеграм-канале ДШРГ «Русич».

Воюющие на стороне России в войне с Украиной неонацисты из ДШРГ «Русич» объяснили, почему Max их бойцы «устанавливать не будут никогда». Они отметили, что мессенджер агрессивно собирает метаданные пользователя, передавая его третьим лицам и госорганам. Также в телеграм-канале «Русича» говорится и о централизованном контроле данных на серверах VK, что «создаёт риски тотальной слежки и системы социального рейтинга».

Вместе с этим представители ДШРГ «Русич» высказались о технических проблемах национального мессенджера. Они отметили, низкую стабильность приложения: сбои при регистрации, зависания, — а также его ограниченную функциональность, «не соответствующая статусу безопасного мессенджера».

Если же россиян вынуждают по каким-либо причинам устанавливать Max, то «Русич» рекомендует приобрести для него отдельный телефон, который не будет использоваться в личных целях.

«При этом крайне важно с этого устройства выходить в интернет исключительно через общественные сети Wi-Fi, к которым ваш основной телефон не подключается», — говорится в телеграм-канале ДШРГ «Русич».

Отдельно неонацисты напомнили, что репрессировать россиян собираются, «к сожалению, не MI-6, ФБР и ЦРУ, а наши собственные, отечественные друзья».

Основатель ДШРГ «Русич» Алексей Мильчаков никогда не скрывал своих неонацистских взглядов, называя Адольфа Гитлера идейным вдохновителем. Также он появлялся на фоне флага со свастикой. С 2014 года Мильчаков воевал в Донбассе на стороне пророссийских сил. После начала полномасштабной войны в Украине ДШРГ «Русич» публиковал видеозаписи с убийствами украинских военнопленных.