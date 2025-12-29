EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Воюющие на стороне России неонацисты выступили против мессенджера Max

2 минуты чтения 23:23

Неонацисты диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» предостерегли россиян от установки государственного мессенджера Max. Одной из проблем приложения они назвали «слежку и контроль», говорится в телеграм-канале ДШРГ «Русич».

Воюющие на стороне России в войне с Украиной неонацисты из ДШРГ «Русич» объяснили, почему Max их бойцы «устанавливать не будут никогда». Они отметили, что мессенджер агрессивно собирает метаданные пользователя, передавая его третьим лицам и госорганам. Также в телеграм-канале «Русича» говорится и о централизованном контроле данных на серверах VK, что «создаёт риски тотальной слежки и системы социального рейтинга».

Вместе с этим представители ДШРГ «Русич» высказались о технических проблемах национального мессенджера. Они отметили, низкую стабильность приложения: сбои при регистрации, зависания, — а также его ограниченную функциональность, «не соответствующая статусу безопасного мессенджера».

Советская пропаганда называла их людоедами
Советская пропаганда называла их людоедами
Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями
Политика27 минут чтения

Если же россиян вынуждают по каким-либо причинам устанавливать Max, то «Русич» рекомендует приобрести для него отдельный телефон, который не будет использоваться в личных целях.

«При этом крайне важно с этого устройства выходить в интернет исключительно через общественные сети Wi-Fi, к которым ваш основной телефон не подключается», — говорится в телеграм-канале ДШРГ «Русич».

Отдельно неонацисты напомнили, что репрессировать россиян собираются, «к сожалению, не MI-6, ФБР и ЦРУ, а наши собственные, отечественные друзья».

Основатель ДШРГ «Русич» Алексей Мильчаков никогда не скрывал своих неонацистских взглядов, называя Адольфа Гитлера идейным вдохновителем. Также он появлялся на фоне флага со свастикой. С 2014 года Мильчаков воевал в Донбассе на стороне пророссийских сил. После начала полномасштабной войны в Украине ДШРГ «Русич» публиковал видеозаписи с убийствами украинских военнопленных.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Они хотели потеснить Google
Экономика
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
00:01 30 декабря
«Из говна и палок»
Экономика
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
00:01
Последняя фотография
Криминал
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
17:00 28 декабря
Молочный поросенок и медовуха
Общество
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
00:01 28 декабря
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Экономика
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
00:01 26 декабря

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян