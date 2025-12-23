Прославившийся отрезанием головы собаке неонацист провел урок в российской школе

Основатель диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» и неонацист Алексей Мильчаков провел «Урок мужества» в петербургской школе, говорится в телеграм-канале ДШРГ.

На опубликованных фотографиях двое мужчин в камуфляжной форме стоят перед учениками. Лица детей скрыты. О чем именно рассказывал Мильчаков петербургским подросткам, неизвестно. Неонацист также не стал раскрывать детали мероприятия, но похвастался благодарственной грамотой за «вклад в гражданско-патриотическое воспитание».

Позже стало известно, что «Урок мужества» проходил 21 мая 2025 года в средней школе №538 с углубленным изучением информационных технологий в Кировском районе Петербурга. Мильчаков же об этом решил рассказать лишь спустя семь месяцев.

Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру Политика 25 минут чтения

После того, как в СМИ появилась информация об «Уроке мужества», проведенном ДШРГ «Русич», Мильчаков написал:

«Блядей корежит — значит, все делаем правильно. Уроки мужества в школах будут проводиться бойцами подразделения постоянно».

Основатель ДШРГ «Русич» известен тем, что в 2011 году опубликовал шокирующее видео, на котором он отрезал двухмесячному щенку голову, а затем съел его. Уже тогда было известно о его неонацистских взглядах: фанаты футбольного клуба «Зенит» знали Мильчакова по кличке Фриц. Он публиковал на своей страницы «ВКонтакте» фото с фашистскими флагами и экстремистские лозунги, призывающие убивать не только животных, но и бездомных.

Сам Мильчаков никогда не скрывал неонацистских взглядов, называя Адольфа Гитлера своим идейным вдохновителем. Также он появлялся на фоне флага со свастикой. С 2014 года Мильчаков воевал в Донбассе на стороне пророссийских сил. После начала полномасштабной войны в Украине ДШРГ «Русич» публиковал видеозаписи с убийствами украинских военнопленных.