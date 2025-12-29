Певица Наоко рассказала о заработке уличных музыкантов

Уехавшая из России вокалистка группы «Стоптайм» Диана Логинова, более известная как Наоко, рассказала о заработках музыкантов во время их выступлений на улицах Санкт-Петербурга. Об этом она сообщила в интервью Юрию Дудю.

Журналист поинтересовался у певицы, каким образом прохожие жертвовали деньги петербургским музыкантам и какие формы оплаты были наиболее распространены.

«У нас именно в “Стоптайме” был QR-код огромный на телеграм-канал и маленький номер телефона над ним, если кто-то хотел именно добровольное пожертвование сделать. Так как мы стали собирать очень много людей, которые хотели нас поддержать, конечно, мы стали зарабатывать больше, чем другие музыканты», — вспоминает Наоко.

Дудь попросил певицу уточнить, о какой сумме идет речь и как часто музыканты выходили с выступлениями на улицы Санкт-Петербурга.

«Из говна и палок» Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии Экономика 12 минут чтения

«Ну, в среднем 30 тысяч. Для суда я говорила, что мы выступаем один-два раза в неделю, а так мы каждый день выступали», — поделилась Наоко.

Дудь ответил ей, что многие неуличные музыканты «могли бы позавидовать» такому заработку.

«Стоптайм» — уличная музыкальная группа, в состав которой, помимо 18-летней Логиновой, также входят 22-летний гитарист Александр Орлов и 18-летний барабанщик Владислав Леонтьев. Вместе музыканты начали выступать на улицах Санкт-Петербурга с весны 2025 года. Концерты группы, которые анонсировались в ее телеграм-канале, включали в себя песни Noize MC, Монеточки, Земфиры, а также группы «Порнофильмы» — все эти артисты признаны Минюстом России «иноагентами».

Молочный поросенок и медовуха Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России Общество 10 минут чтения

В ходе одного из выступлений коллектив исполнил песню Noize MC «Кооператив “Лебединое озеро”», которую суд Санкт-Петербурга признал «запрещенной в России информацией».

«Мне просто было по-человечески обидно то, что так делается с музыкой. И я как человек, который живет в музыке буквально с детства и понимает, что оказывается есть хорошая музыка, а есть плохая. Потому что так кто-то решил. И все должны так думать. Но это же бред», — ответила Наоко на вопрос Дудя о причинах исполнения группой песен «иноагентов».

В конце ноября коллектив группы уехал из России после «карусельных» арестов.