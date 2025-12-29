EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Певица Наоко рассказала о заработке уличных музыкантов

2 минуты чтения 14:09 | Обновлено: 15:16
Певица Наоко рассказала о заработке уличных музыкантов

Уехавшая из России вокалистка группы «Стоптайм» Диана Логинова, более известная как Наоко, рассказала о заработках музыкантов во время их выступлений на улицах Санкт-Петербурга. Об этом она сообщила в интервью Юрию Дудю. 

Журналист поинтересовался у певицы, каким образом прохожие жертвовали деньги петербургским музыкантам и какие формы оплаты были наиболее распространены. 

«У нас именно в “Стоптайме” был QR-код огромный на телеграм-канал и маленький номер телефона над ним, если кто-то хотел именно добровольное пожертвование сделать. Так как мы стали собирать очень много людей, которые хотели нас поддержать, конечно, мы стали зарабатывать больше, чем другие музыканты», — вспоминает Наоко.

Дудь попросил певицу уточнить, о какой сумме идет речь и как часто музыканты выходили с выступлениями на улицы Санкт-Петербурга.

«Из говна и палок»
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
Экономика12 минут чтения

«Ну, в среднем 30 тысяч. Для суда я говорила, что мы выступаем один-два раза в неделю, а так мы каждый день выступали», — поделилась Наоко.

Дудь ответил ей, что многие неуличные музыканты «могли бы позавидовать» такому заработку.

«Стоптайм» — уличная музыкальная группа, в состав которой, помимо 18-летней Логиновой, также входят 22-летний гитарист Александр Орлов и 18-летний барабанщик Владислав Леонтьев. Вместе музыканты начали выступать на улицах Санкт-Петербурга с весны 2025 года. Концерты группы, которые анонсировались в ее телеграм-канале, включали в себя песни Noize MC, Монеточки, Земфиры, а также группы «Порнофильмы» — все эти артисты признаны Минюстом России «иноагентами».

Молочный поросенок и медовуха
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
Общество10 минут чтения

В ходе одного из выступлений коллектив исполнил песню Noize MC «Кооператив “Лебединое озеро”», которую суд Санкт-Петербурга признал «запрещенной в России информацией».

«Мне просто было по-человечески обидно то, что так делается с музыкой. И я как человек, который живет в музыке буквально с детства и понимает, что оказывается есть хорошая музыка, а есть плохая. Потому что так кто-то решил. И все должны так думать. Но это же бред», — ответила Наоко на вопрос Дудя о причинах исполнения группой песен «иноагентов».

В конце ноября коллектив группы уехал из России после «карусельных» арестов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:вДудь / Youtube

Посмотрите другие материалы

«Из говна и палок»
Экономика
«Из говна и палок»
Сотни семей не могут попасть в свои квартиры из-за срыва сроков застройщика «Самолет». В их домах текут крыши, плесень и человеческие фекалии
00:01
Последняя фотография
Криминал
Последняя фотография
За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми
17:00 28 декабря
Молочный поросенок и медовуха
Общество
Молочный поросенок и медовуха
Что готовили на Новый год и Рождество в дореволюционной России
00:01 28 декабря
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Экономика
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
00:01 26 декабря
Советская пропаганда называла их людоедами
Политика
Советская пропаганда называла их людоедами
Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями
00:01 25 декабря

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян