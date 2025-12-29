Наоко рассказала о решении стать уличной музыканткой и выборе песен

Вокалистка группы «Стоптайм» Наоко (настоящее имя — Диана Логинова) в интервью журналисту Юрию Дудю рассказала, как начала выступать на улице и почему сознательно выбирала для репертуара песни музыкантов со статусом «иноагент».
По словам Наоко, в среду стрит-музыкантов она попала в мае 2025 года благодаря знакомой, с которой ранее участвовала в конкурсе авторской песни. Та пригласила ее заменить вокалистку на один день, однако в итоге Наоко осталась в коллективе. «Я всегда мечтала выступать на улицах. Я не могла пройти мимо уличных музыкантов — всегда останавливалась, слушала, смотрела, сколько людей собирается и насколько им это интересно», — пояснила она.
Позже в группе возникли разногласия, и Наоко вместе с гитаристом Александром Орловым покинула коллектив. Вместе они создали собственный проект «Стоптайм». Певица рассказала, что после их ухода бывшие коллеги публично обвинили их в краже так называемой «общей кассы», то есть неразделенной суммы пожертвований после концертов, которая обычно используется на струны, аренду инструментов и другой инвентарь. По словам Наоко, обвинения были необоснованными и негативно повлияли на их репутацию в среде уличных музыкантов.
Однако, продолжила Наоко, именно собственный музыкальный проект начал внезапно приносить ей узнаваемость. В интервью она также объяснила, почему на уличных выступлениях исполняла песни «иноагентов». Все дело в том, что такую музыку уличные музыканты перестали играть из-за непредсказуемой реакции властей, но на нее есть запрос.
«Эти песни все знают, это хиты, но их перестали играть просто потому, что боятся», — отметила Наоко. По словам певицы, уличный репертуар часто сводится к одним и тем же композициям, которые, как ей казалось, «людям уже надоели».
Наоко подчеркнула, что выбор репертуара был для нее осознанной позицией. «Мне хотелось играть то, что люди на самом деле хотят слушать, но боятся признаться в этом публично», — сказала она, добавив, что эта идея стала основой для создания «Стоптайм». Впоследствии выступления группы начали набирать популярность в соцсетях, в частности в TikTok, что привлекло к проекту дополнительное внимание.
Наоко и ее жених, гитарист «Стоптайм» Александр Орлов, покинули Россию в конце ноября, после трех арестов подряд. Поводом стало исполнение группой песен «иноагентов» во время уличного выступления в Санкт-Петербурге. Видео выступления завирусилось в соцсетях.