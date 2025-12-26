Пропавшая пять лет назад кошка вернулась домой под Рождество

Черная кошка по кличке Бинди пропала в августе 2020 года. Ее хозяйка, 29-летняя Джилли Фретвелл, утверждала, что Бинди буквально «растворилась в воздухе». И когда надежды совсем не осталось, девушке позвонили из ветеринарной клиники с радостной новостью, сообщает The Telegraph.

Семья жила в английской деревне Хадденем, поэтому кошка обычно гуляла на улице. «Она уходила на пару часов, а потом всегда возвращалась, так что было действительно странно, что она отсутствовала больше суток», — вспоминала в разговоре с изданием Фретвелл.

Девушка сразу отправилась на поиски Бинди. Родственники, знакомые и местные жители помогали обследовать местность и размещать объявления в социальных сетях. Однако усилия не дали результатов. Кошка бесследно исчезла.

С момента пропажи Бинди прошло пять лет. Девушка сменила дом и переехала в другой город. Фретвелл говорит, что за это время смирилась с потерей любимого питомца, но 18 декабря, за неделю до католического Рождества, ей позвонили из ветеринарной клиники. Оказалось, что врачи смогли идентифицировать микрочип, вживленный в кошку, и поспешили сообщить хозяйке счастливую новость — Бинди нашлась.

Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться Общество 9 минут чтения

Девушка рассказала, что ни у кого нет никаких предположений и зацепок о том, где Бинди находилась последние пять лет. Однако ветеринары отметили, что у кошки прекрасное самочувствие, и она «в отличной форме», поэтому, вероятнее всего, за ней кто-то присматривал.

«Мы просто очень рады, что у нее был микрочип и что она жива и здорова. Я никогда не слышала, чтобы чья-то кошка пропадала так надолго, а потом возвращалась в полном порядке», — поделилась эмоциями Фретвелл.

Девушка также сказала, что сначала не осознавала смысл слов ветеринара. Она просто находилась в недоумении, и только после того, как Фретвелл увидела Бинди, наконец смогла поверить в рождественское чудо.

В канун Рождества американец, житель штата Арканзас, сорвал в лотерее джекпот. Выигрыш мужчины стал вторым по величине в истории американской лотереи и составил 1,817 миллиарда долларов.