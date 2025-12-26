EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Пропавшая пять лет назад кошка вернулась домой под Рождество

2 минуты чтения 18:41 | Обновлено: 18:42

Черная кошка по кличке Бинди пропала в августе 2020 года. Ее хозяйка, 29-летняя Джилли Фретвелл, утверждала, что Бинди буквально «растворилась в воздухе». И когда надежды совсем не осталось, девушке позвонили из ветеринарной клиники с радостной новостью, сообщает The Telegraph.

Семья жила в английской деревне Хадденем, поэтому кошка обычно гуляла на улице. «Она уходила на пару часов, а потом всегда возвращалась, так что было действительно странно, что она отсутствовала больше суток», — вспоминала в разговоре с изданием Фретвелл.

Девушка сразу отправилась на поиски Бинди. Родственники, знакомые и местные жители помогали обследовать местность и размещать объявления в социальных сетях. Однако усилия не дали результатов. Кошка бесследно исчезла.

С момента пропажи Бинди прошло пять лет. Девушка сменила дом и переехала в другой город. Фретвелл говорит, что за это время смирилась с потерей любимого питомца, но 18 декабря, за неделю до католического Рождества, ей позвонили из ветеринарной клиники. Оказалось, что врачи смогли идентифицировать микрочип, вживленный в кошку, и поспешили сообщить хозяйке счастливую новость — Бинди нашлась.

Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
Общество9 минут чтения

Девушка рассказала, что ни у кого нет никаких предположений и зацепок о том, где Бинди находилась последние пять лет. Однако ветеринары отметили, что у кошки прекрасное самочувствие, и она «в отличной форме», поэтому, вероятнее всего, за ней кто-то присматривал.

«Мы просто очень рады, что у нее был микрочип и что она жива и здорова. Я никогда не слышала, чтобы чья-то кошка пропадала так надолго, а потом возвращалась в полном порядке», — поделилась эмоциями Фретвелл.

Девушка также сказала, что сначала не осознавала смысл слов ветеринара. Она просто находилась в недоумении, и только после того, как Фретвелл увидела Бинди, наконец смогла поверить в рождественское чудо.

В канун Рождества американец, житель штата Арканзас, сорвал в лотерее джекпот. Выигрыш мужчины стал вторым по величине в истории американской лотереи и составил 1,817 миллиарда долларов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Экономика
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
00:01
Советская пропаганда называла их людоедами
Политика
Советская пропаганда называла их людоедами
Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями
00:01 25 декабря
Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
00:01 24 декабря
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Экономика
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
00:01 23 декабря
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01 22 декабря
Странные узлы
Криминал
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
17:00 21 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников